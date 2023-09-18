原标题：重大工程项目有序推进 激发经济换挡提速

央视网消息：一批重大设施工程有了关键进展，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

川气东送二线管道工程开工建设

川气东送二线管道日前在重庆开工建设，管道全长4269公里，途经四川、湖北、福建等八省市。建成后，干线与川气东送一线、西气东输管道系统、苏皖管道等主干管道联通，每年将为长江经济带输送天然气超200亿立方米。

河北两座特高压变电站扩建工程开工

为满足京津冀地区持续增长的用电负荷需求和雄安新区高质量发展要求，9月15日，河北两座特高压变电站扩建工程同时开工建设。

这两个工程分别是位于保定定兴的1000千伏特高压雄安变电站，以及位于邢台新河的1000千伏特高压邢台变电站扩建工程。两项工程各扩建2组300万千伏安主变，总投资达15.77亿元。两个变电站通过此次扩建，变电容量都将增加一倍。

青海拉西瓦水电站正式转入生产运行阶段

日前，黄河上游拉西瓦水电站工程通过竣工验收，从建设期正式转入生产运行阶段。拉西瓦水电站位于青海省海南藏族自治州，是黄河上游龙羊峡至青铜峡河段规划的第二个梯级电站，总装机容量420万千瓦。

另外，通过数据看经济，关注今天(9月17日)的相关报道。

我国单位GDP能耗十年下降40%

2023全球能源转型高层论坛9月16日在北京举行，论坛上发布的《中国能源革命进展报告》指出，我国能源消费方式变革正取得积极进展。

报告显示，2022年，我国能源消费总量比2012年增加13.9亿吨标准煤，用3.0%的年均增速支撑了6.2%的年均经济增长，单位GDP能耗比2012年下降40%。我国非化石能源占比相比2012年提高7.8个百分点，单位GDP二氧化碳排放量相比2012年下降了40.1%。

横琴粤澳深度合作区挂牌两周年 通关旅客超2125万人次

横琴粤澳深度合作区挂牌两年来，经横琴口岸验放通关旅客超2125万人次，车辆约290万辆次。海关备案企业超1600家，较两年前增长29.23%。

1—8月成渝地区双城经济圈重大项目完成投资超2500亿元

1—8月，248个共建成渝地区双城经济圈重大项目完成投资2522.7亿元，占年度投资计划的74.3%。其中，成渝中线高铁、渝昆高铁、川渝高竹新区科技创新基地、川渝共建千亿方天然气项目等现代基础设施均加快推进。

8月我国民航旅客运输规模创新高

8月，我国航空运输市场保持良好恢复态势，民航旅客运输规模创新高，完成旅客运输量6396.4万人次，较2019年同期增长4.5%。其中，国内航线旅客运输规模较2019年同期增长11.2%，国际航线旅客运输规模恢复至2019年同期的52%。

(责编：罗知之、陈键)

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