原标题：探寻高质量发展全球新路径 第七届人单合一模式引领论坛在青岛开幕

9月16日，第七届人单合一模式引领论坛在青岛举行，本次大会由海尔集团、加里·哈默管理实验室（MLab）联合主办，以“升级链群合约 引领生态经济”为主题，吸引了体验经济创始人约瑟夫·派恩，MLab管理实验室创始人、伦敦商学院客座教授加里·哈默等管理界大咖以及数百位专家、学者、企业家齐聚一堂，分享管理创新的前沿观点和实践探索，共襄生态经济时代管理创新之道。

人单合一是海尔集团创始人、董事局名誉主席张瑞敏于2005年提出的，诞生于网络技术蓬勃发展的时代，如今已成为普遍适用的管理哲学。

当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，数字经济和实体经济融合发展呈现诸多新特点、新趋势，管理学界和产业界纷纷探寻适应新时代的创新管理范式。自2017年首次举办以来，人单合一模式引领论坛成为人单合一模式进化之路的见证者，让管理学界和企业界看到了人单合一模式的探索成效和丰硕成果，成为探讨新时代管理模式创新的重要平台。

新启蒙：释放人的价值，增强企业韧性

工业革命以来，西方企业管理模式的根本宗旨是“股东第一”，而人单合一模式彻底颠覆了这一理念，通过反思“我是谁”的哲学基本问题发起了一场新启蒙，员工的“自我意识”不断确立自身的主体地位，也就是坚持人的价值最大化，让每个员工成为创新的主体，直接面对用户，创造用户价值，并在为用户创造价值中实现自己的价值分享。

这一创新得到了体验经济创始人约瑟夫·派恩的认同。在本届论坛上，约瑟夫·派恩发表了“激活你的生态”的主旨演讲，他用一张坐标轴形象地阐释了人单合一的开创性。他认为，在横轴上，人单合一能够激发每个人的创新潜力，不仅是员工，也包括所有的生态方，通过激发他们的潜力持续创造价值；在纵轴上，通过与用户零距离共创，不断满足用户的需求，从而构建一个生生不息的无限创新循环。在这个过程中，它会加强并丰富生态联合体内员工和用户需求之间的联系，从而创造越来越高的生态价值。

每个人都成为自己的CEO，充分释放了创新活力，成为创业创新的“前线生力军”。MLab管理实验室创始人、伦敦商学院客座教授加里·哈默对此评价称，海尔的组织模式为成千上万人提供了成为企业领导者的机会，这种领导力能让企业生生不息。

海尔集团旗下的海尔生物医疗便是其中的典型代表。刘占杰原本是一名大学老师，加入海尔后带领团队开启了以用户为中心的自主科技创新和物联网转型之路。始于低温存储硬件设备制造的海尔生物医疗，依托技术优势，将硬件设备与物联网技术相结合，实现了从血联网、疫苗网、生物样本网到智慧实验室及药品网等链群的迭代进化，推出以智慧用血、智慧疫苗接种为代表的数智化解决方案，并进一步延伸到数字医院、智慧实验室等场景，满足用户信息化、自动化、智能化等需求。

加里·哈默在主题演讲中提到，过去几十年管理学家总说，企业一旦做大就会失去创业精神，但海尔证明他们是错的。海尔已成为一个创业平台，让创客和生态方能够升级传统产业、创造新兴产业。

新范式：生态组织自驱动，管理智慧全球复制

从关注人的价值进行持续创新，到开放打造生态实现共创共赢，人单合一管理模式在促进高质量发展上展现出强大的新动能。

约瑟夫·派恩认为，链群创建了无论是海尔内部小微还是外部公司都可以加入的平台，为用户创造更大的价值。因此，整个企业的生态不断进化，能够持续创造出终身用户的价值。

人单合一的宗旨是“人的价值最大化”，这为经济价值增长提供了创新实践的新思路与新方向。正如管理学家斯图尔特·克雷纳在《管理学》中所言，每位用户都有终身价值，一个企业能够满足多少终身价值，成为其成功的真正衡量标准。换言之，就是要充分发挥每个人的价值，在为用户创新价值的同时，推动企业实现高质量发展。

海尔集团创始人、董事局名誉主席张瑞敏在主旨演讲中表示，人单合一管理模式在全球几十种管理模式中脱颖而出，已经在全球范围内实现了复制与应用。在美国，海尔兼并GEA并在其内部推行人单合一模式，GEA实现了从股东第一到用户第一的转变，成为美国增长最快的家电企业之一。在日本，应用小微模式后AQUA成功抢占了日本商用社区洗75%的份额,冰洗空等产品迅速超越传统品牌成为行业领导者。

人单合一管理模式充分激发了员工的创造力和活力，不仅在海尔的生态中取得了不俗的效果，更作为国际管理标准认证开启全球认证，让更多企业找到管理进化的新航路。

富士通西欧在全面了解和学习人单合一后，将最重要的业务部门转化为多个小微，整个团队更积极地执行推进新的任务。西欧的样板也引发了富士通集团内部各区域争相学习人单合一复制的经验。

如今，全球学习人单合一的企业会员有41.7万家，覆盖了全球75个不同的国家和地区，其中正在复制人单合一的企业达到了8.2万家。人单合一新范式在不同国家的实践都证明了其强大的适应性和活力，为很多跨国企业提供了全新可靠的解决方案。

新引擎：共建生态经济，加速高质量发展

新质生产力代表着生产力的跃迁，以高效能、高质量为基本要求，以数字化、网络化、智能化为基本特征，是数字时代符合高质量发展要求的生产力。全社会的高质量发展靠的不是一两家头部企业对新质生产力的成熟掌握，而是整个行业乃至社会的欣欣向荣之态。

张瑞敏在演讲中指出，传统的企业就是一个有围墙的花园，身处其中的每个人都是被统一对待的，但人单合一要打造的是“热带雨林”，每个人都可以把自己的力量发挥到极致，实现作为自主人的自我驱动。以人单合一为底层逻辑的生态品牌跳出传统企业互相竞争的形态，通过构建开放的生态体系，为高质量发展注入了新活力。

依托卡奥斯，海尔打造的数字经济生态，并以其独有的大规模定制模式形成差异化优势。卡奥斯把海尔引领的人单合一管理模式和生态经济探索转化成数字化转型解决方案，实现了对场景、企业、园区、行业和城市的赋能服务。

以上海烟机为例，结合烟机数字化的战略目标和需求，卡奥斯从数据连接和数据治理切入，助力上海烟机完成了数字化转型，预计实现设备管理效率提升40%，设备数据传输稳定运行时间提升5%，成为数据管理能力成熟度评估的贯标企业。如今，企业具备了承接生态订单、实现生态收益的能力，从原来只卖设备，转变为提供产品加解决方案的全流程服务，形成了以其为链主的高端装备产业生态，增值空间扩大10%。

在数字城市应急安全治理领域，海纳云在人单合一模式指引下打造了青岛城市安全风险监测综合预警平台，构建了“横跨”住建、水务、城管等9个主管单位和60多个系统的城市级安全风险监测综合预警平台，能够为城市应急提供风险预警解决方案。

张瑞敏在主旨演讲中表示，人单合一要融入永恒的活火，因为永恒的活火就是一个生态，人单合一就要创造一个自进化的生态系统。

人单合一就是这样一团活火，通过创造用户体验迭代的价值循环和生态合作方增值分享的价值循环，成为经济社会生态发展的新引擎，完成自我进化的不断驱动。

(责编：曹淼、李源)

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