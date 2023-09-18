原标题：打造“核”美家园！第二届中国—东盟和平利用核技术论坛开幕

9月16日，由中国国家原子能机构与广西壮族自治区政府共同主办，中核集团共办，中国核电承办的“‘核’美家园”—第二届中国—东盟和平利用核技术论坛成功举办，中国国家原子能机构副主任刘敬，广西壮族自治区副主席许永锞，东盟秘书长高金洪，东盟成员国缅甸驻华大使吴丁貌瑞，中国—东盟中心秘书长史忠俊，中核集团总经理顾军出席论坛并致辞。

其间，顾军会见了东盟秘书长高金洪一行，出席了广西壮族自治区人民政府企业家座谈会，并参加了一系列重要活动。

中国国家原子能机构秘书长邓戈主持会议，国际原子能机构副总干事纳贾特·莫克塔（视频致辞），中国国家原子能机构系统工程司司长黄明全，中国国家原子能机构核应急安全司副司长黄敏，缅甸科技部副部长昂泽亚，泰国核和平利用委员会副秘书长裴娜塔·甘扎娜，印尼国家能源委员会委员阿古斯·普吉·布拉斯特尤诺，越南原子能科学研究院副院长杜洪江，中国工程院院士夏佳文，国际宇航科学院院士周光明，中核集团副总经理申彦锋，中广核集团总经理高立刚，全国政协委员、中核集团总经理助理、中国核电董事长卢铁忠，国家电投集团核技术总工程师刘永德，中核集团副总师级领导王德林、万钢，全国政协委员、中国宝原董事长韩泳江参加上述活动。

刘敬指出，中国坚持以人民为中心的发展思想，加速推进核技术在工业、农业、医疗、环境治理等领域的应用，更好地惠及经济发展和人民福祉。中国与东盟已达成全面战略伙伴关系行动计划，正向着共建“五大家园”目标坚定前行，中方愿与东盟各国伙伴共享“核”美家园的理念、经验和良好实践，通过“中国—东盟和平利用核技术论坛”，共建务实有效的合作机制，共推特色鲜明的合作项目，共育相知相亲的合作人才，共创和谐友好的合作环境，让核技术为东盟各国社会经济可持续发展、中国—东盟全面战略伙伴关系高质量发展贡献更多力量。

许永锞指出，广西作为中国第一块铀矿石—核工业“开业之石”的故乡，是和平利用核技术的积极参与者，也是切实受益者，在核电、核医学、核技术装备等多领域应用核技术造福人民、服务发展。中国与东盟有20亿人口，发展核技术应用产业潜力巨大。广西作为中国面向东盟开放合作的前沿和窗口，愿同东盟各国一道，围绕“核美家园”主题，发挥广西区位优势，携手打造一批示范项目，立足广西发展基础，携手搭建交流发展平台，把握机遇深化合作，携手和平用核创新发展，为深化推动中国—东盟和平利用核技术合作贡献积极力量。

高金洪指出，中国与东盟国家睦邻友好，近年来，中国—东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。相信本届中国—东盟和平利用核技术论坛的成功举办，能够进一步加深东盟国家对中国核能技术产品和服务、核技术应用的了解，促进东盟国家与中国在核技术应用、清洁能源等领域的商贸往来与务实合作，进一步助力核能与核技术和平利用，共谋绿色发展。吴丁貌瑞、裴娜塔·甘扎娜、阿古斯·普吉·布拉斯特尤诺等在论坛上表示，将积极推动与中国在核技术应用领域的合作，希望中方加快推出更多符合东盟国家需求的核技术示范项目，推动核技术造福各国人民。

顾军指出，东盟地区是中核集团长期深化合作的重要地区，近年来，中核集团持续深化核技术和平开发利用效能，致力于为“五大家园”建设提供系统先进的解决方案。在“一带一路”倡议提出10周年和中国—东盟博览会创办20周年的新历史起点，中核集团愿在深化人文协作，共享发展成果；深化经济合作，共绘美好蓝图；深化创新协作，共谋融合发展；深化能源合作，共建绿色未来等方面，在中国国家原子能机构的指导下，与东盟各国“核”力并举，与广西壮族自治区“核”融共进，为建设中国—东盟“核”美家园、构建更为紧密的命运共同体贡献中核智慧。

会上，中国国家原子能机构发布了核技术助力共建美好家园的“中国方案”。中国同位素与辐射行业协会发布了6项中国—东盟和平利用核技术合作示范项目。有关涉核企事业单位与东盟国家及广西壮族自治区合作伙伴签署了10份相关合作文件。

会议期间，中核集团设置主题展览及首个“核美家园”艺术作品展，“‘核’美家园—核技术在工业领域应用”“‘核’美家园—核技术在农业领域应用”两场分论坛并开展科学家精神宣讲活动。近年来，随着中国核能与核技术的快速发展，中核集团十分重视与东盟各国政府在核领域的合作，包括持续推进核安保一体化平台建设与部署，助力区域共建“和平家园”；持续推出全球首创静态CT型行李检查系统等先进安检装备，助力区域共建“安宁家园”；持续优化多类型辐照装置开发应用能力，助力区域共建“繁荣家园”；加快完善核能利用体系，全方位服务于能源绿色发展，助力区域共建“美丽家园”；持续开展中国—东盟核领域人才培养、核科技交流，助力区域共建“友好家园”。

来自中国国家原子能机构、外交部、工业和信息化部、生态环境部、商务部、国家能源局等有关部门领导，广西壮族自治区政府有关部门单位领导，中核集团、中国大唐集团、国家电投集团、中广核集团、清华大学，北京大学，浙江大学，北京师范大学，哈尔滨工程大学，兰州大学，中山大学，南京航空航天大学，广西师范大学，广西医科大学等涉核企业、高校的有关领导专家，和来自东盟秘书处、中国—东盟中心、中国—东盟商务理事会等国际组织机构及缅甸、印尼、泰国、越南、老挝、菲律宾、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等国家的400多位领导专家学者，集团公司综合部、产业开发与国际合作部，中国核电、中国同辐、中国中原、中国宝原、新华发电、中核汇能等有关领导和相关负责人参加上述活动。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经