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农业银行大力支持流域防洪减灾和农田水利建设

2023年09月18日16:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：农业银行大力支持流域防洪减灾和农田水利建设

　　为全面提升金融服务国家水网建设能力和水平，近日，农业银行出台服务国家水网建设工作方案，聚焦流域防洪减灾、农田水利、国家重大水利工程等国家水网重点建设领域，匹配实施差异化政策，提升资源保障力度，持续加大信贷投放，助力国家水网高质量建设。

　　农业银行聚焦现代化防洪工程体系建设，积极支持国家重大战略区域、重要经济区、重要城市群的防洪提标工程建设以及长江、黄河、淮河等流域控制性水库和病险水库的除险加固工程建设等，因地制宜支持退田(圩)还湖和洲滩民垸分类整治工程。今年以来，农业银行向北京、河北、福建等洪涝灾害严重的16个省(市)累计投放水利贷款639亿元，水利贷款余额达2974亿元，较年初增加339亿元。

　　农业银行聚焦农田水利设施建设和改造升级，积极支持节水型、生态型灌区建设、大中型灌区续建配套和现代化改造，以及灌排骨干工程体系建设，助力提高水土资源利用效率，夯实国家粮食安全基础。截至8月末，农业银行农田水利贷款余额超1000亿元。

　　农业银行聚焦国家水网骨干工程项目、与水利部联合确定的重点水利项目等重大水利工程，逐项目建立服务团队，及时跟进项目建设进展，出台差异化金融服务措施。截至8月末，农业银行已累计向南水北调东线和中线工程、引江济淮工程、引汉济渭工程等重大水利工程投放贷款超400亿元。

　　农业银行将全力支持水利设施灾后重建工作，强化金融支持流域防洪减灾体系建设，提高水资源配置和供水保障体系支持力度，增加农田水利等重点领域建设的金融供给，为保障人民群众生命财产安全、国家水安全、国家粮食安全贡献农行力量。

(责编：曹淼、李源)
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