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企业主体地位巩固 基础研究占比上升 创新头部效应凸显

2022年我国研发经费投入延续较快增势

2023年09月19日09:20 | 来源：光明日报
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原标题：2022年我国研发经费投入延续较快增势

本报北京9月18日电（记者董蓓）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布《2022年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》数据显示，2022年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破3万亿元，延续较快增长势头。

国家统计局社科文司统计师张启龙表示，我国R&D经费从1万亿元提高到2万亿元用时8年，从2万亿元提高到3万亿元仅用时4年，充分体现了近年来我国以创新为第一动力、加快实施创新驱动发展战略的成效。

《公报》数据显示，企业主体地位进一步巩固，重点领域投入持续扩大。2022年，企业对R&D经费增长的贡献达到84%，比上年提升4.6个百分点，是拉动R&D经费增长的主要力量；占全国R&D经费的比重为77.6%，比上年提高0.7个百分点。

基础研究投入取得新突破，占比延续上升势头。2022年，基础研究经费增速比R&D经费快1.3个百分点，继续保持较快增长；总量首次突破2000亿元，规模位列世界第二位；占R&D经费比重达到6.57%，延续上升势头。

2022年，我国东、中、西部和东北地区R&D经费分别为20237.5亿元、5557.6亿元、3961.8亿元和1026.0亿元，分别比上年增长10.4%、11.9%、7.6%和4.8%，东部和中部地区增速明显领先，创新头部效应凸显。

(责编：罗知之、杨迪)
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