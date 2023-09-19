原标题：我国科学家提出DNA数字存储纠错新算法

科技日报北京9月18日电 （记者马爱平 通讯员马昕怡）18日，记者从中国农业科学院获悉，该院深圳农业基因组研究所农业基因组学技术研发与应用创新团队提出DNA数字存储纠错新算法，成功突破了冗余对纠错能力的限制，将大幅提升DNA存储纠错能力。相关研究成果日前发表在我国学术期刊《国家科学评论》上。

DNA数字存储是一种使用生命密码DNA存储信息的新方法，以存储密度高、存储寿命长且维护成本低的优势，被视为高潜力的新兴存储技术。然而，DNA数字存储过程中的合成错误、保存错误以及测序错误，给数据的准确恢复带来了挑战。

为解决这一问题，研究人员基于DNA数字存储的错误偏好性，构建出了错误预测模型，在此基础上首次融入纠错码解码技术，开发出可将纠错数量提高至硬判决（物理学名词，译码器的输入只能是0或者1）2倍的软判决（物理学名词，不直接判决输出是1还是0，只给出“推测”）译码软件Derrick，预计可达到千亿亿亿字节规模的无损存储容量。

(责编：罗知之、杨迪)

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