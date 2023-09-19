原标题：数赋新城 智创未来 ｜ 新华三智·行中国2023城市峰会雄安站顺利召开

雄才伟略定社稷，千年大计天下安。9月14日下午，由紫光股份旗下新华三集团与雄安集团数字城市公司联合主办的“数赋新城，智创未来——智·行中国2023城市峰会雄安站”在雄安商服会展中心顺利举行，来自相关政府部门领导、权威学者、技术专家、企业高管以及生态合作伙伴代表等齐聚一堂，聚焦当下数字经济新政策、新技术、新业态带来的发展机遇进行深入交流和探讨，共话数字经济未来，共绘雄安发展蓝图。

智绘未来，共谋雄安千年发展大计

雄安新区党工委委员、管委会副主任于国义在致辞时表示，设立河北雄安新区是千年大计、国家大事。在各方大力支持下，雄安新区建设取得了一系列骄人成绩。一直以来，雄安新区始终坚持数字城市和实体城市同步规划、同步建设、孪生共长，全面推动数字城市高标准建设，数字经济高质量发展。未来已来，希望与各方继续携手，共谋创新发展路径，共同开启高质量发展新篇章。

新华三集团高级副总裁、首席数字官张鹏对与会嘉宾的到来表示热烈欢迎。他在致辞时说，面对新一代人工智能大潮的来临，全面拥抱AIGC是新华三集团的坚定态度。在雄安加快打造智能城市的过程中，新华三有幸全面参与了地上、地下、云上“三座城”建设，积累了丰富的经验与路径，为更多城市的数字化发展建设提供了宝贵的实践参考。接下来，新华三将秉承“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，助力雄安百行百业转型升级，通过充分利用私域大模型“百业灵犀LinSeer ”优势，让AI为雄安高质量发展赋能、添智，携手广大合作伙伴合力书写新时代雄安画卷!

中国雄安集团党委常委、副总经理周振浩在致辞时表示，新一轮科技与产业变革加速纵深发展，数字经济迎来新的纪元。过去五年，数字城市公司围绕大数据产业做大做强，数字技术应用场景培育创新，在企业数字化转型升级、政务服务便民利企等方面不断发力，为构建云上城市提供了重要支撑。未来，数字赋能城市发展将是雄安发展的一大特色，希望与大家齐聚新城，为雄安发展着亮色、赋智慧。

携手同行，助力雄安打造高质量发展全国样板

雄安新区投资促进服务中心主任宋立峰首先就雄安新区投资环境和政策体系进行了全面介绍。他表示，作为继深圳经济特区和上海浦东新区之后的又一具有全国意义的新区，短短6年，雄安新区从无到有、从蓝图到实景，一座高水平现代化城市正在拔地而起。眼下，雄安重点片区功能更加清晰，现代化城市雏形逐渐显现。为进一步优化投资环境，在政策保障方面，一系列关于支持高标准高质量建设雄安新区的政策措施相继出台，形成了雄安新区“1+N”政策体系。希望大家走进雄安，投资雄安，助力雄安腾飞。

雄安集团数字城市公司副总经理赵龙军在作“面向数字城市的开放融合雄安云”主题分享中，介绍了公司在打造“雄安云”中的创新成果。他表示，雄安云是雄安数字城市的基础支撑，如今已经成为新区数字经济的关键基础设施和创新平台，在助力创新产品研发，牵引构建算力生态体系，推动数字经济高质量发展中的作用日益突出。

建言献策，分享“未来之城”建设真知灼见

结合AIGC与大模型发展观察，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏认为，硅基智能在2014年至2022年迎来了大爆发。在大算力+大算法+大数据的基础积累下，自主智能、认知增强、效能提升的通用智能发展进入快车道。在此背景下，所有领域都值得重新做一次，在思维上，强调AI-First, AI-Native;在技术上，则注重AI-embedded/Infra/platform。

论坛上，张鹏向与会嘉宾作了“凝聚新质生产力 赋能雄安未来城”主题演讲。他认为，AI是新质生产力的核心力量。如今，算力竞赛刚刚开始，数据融合任重道远，模型训练百舸争流。走进智能时代，我们可预见的是：AI定义的城市将成为四维空间，AI赋能的城市将让智能应用随手可得。为此，新华三重磅打造了百业灵犀AI助手，通过构建AI+代码编程、AI+知识搜索、AI+精密制造、AI+指挥调度、AI+事件办理、AI+综合分析等应用场景，助力政府、教育、医疗、能源、交通、企业、电力、运营商等百行百业数字化转型升级。

来自中国电信、中国联通、中国移动等新华三合作伙伴，也上台作了相关主题演讲。中电信数字城市科技有限公司咨询专家刘西多，中国联通数字科技有限公司数据智能事业部数字政府专家康晓宇，中国移动雄安产业研究院数字政府领域专家、行业总监周军就数字政府建设等话题作了精彩分享。

重磅发布，新华三联合推出《2023智能算力发展白皮书》

智能算力作为数字经济时代新的生产力，对推动科技进步、赋能行业数字化转型以及经济社会发展发挥着日益重要的作用。本次峰会还重磅发布了由新华三集团与中国信息通信研究院共同编制的《2023智能算力发展白皮书》。中国雄安集团党委常委、副总经理周振浩，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏，新华三集团高级副总裁、首席数字官张鹏，新华三集团河北代表处总经理胡松，雄安集团数字城市公司总经理刘欣，雄安集团数字城市公司副总经理赵龙军等嘉宾代表见证并参与发布仪式。

该白皮书提出了智能算力内涵定义，对当前全球及我国智能算力的总体情况、智能算力应用及技术发展现状进行系统性梳理。同时，深入分析了智能算力发展面临的挑战，并提出解决方案，为推动雄安未来城市建设提供了十分重要的价值参考。峰会期间，为让与会嘉宾更直观地感受新华三集团在数字领域创新成果，新华三还特别设置了数字展区。除私域大模型百业灵犀(LinSeer)、算力基础设施、智算中心解决方案，以及数字大脑、AD-NET 6.0+解决方案、绿洲平台3.0等最新技术和产品解决方案悉数亮相外，新华三还集中展示了自身在数字政府、智变大交通、零碳智慧园区等百行百业数字化转型升级中的实践成果，受大家一致认可和高度赞赏。

面向未来，新华三集团将始终坚持与时代同行，在“云智原生”战略指引下，同时秉持“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，扎根雄安、服务雄安，并携手广大合作伙伴，为雄安“未来之城”加速迈进，为书写新时代最美雄安新篇贡献领军科技企业的力量。

(责编：曹淼、李源)

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