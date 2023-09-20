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创新消费模式是释放消费潜能有力之举

2023年09月20日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】创新消费模式是释放消费潜能有力之举

【光明时评】

近日，重庆知名美食街区延长消费时段打造夜间经济，“深夜食堂”年均客流量超2000万人次；湖南长沙促进美食、文化、娱乐等消费业态融合，通过嫁接情景体验赋予服务消费更多人文内涵……今年以来，全国范围内为促进消费市场加速恢复，采取创新模式、优化服务、丰富形态等系列举措，推动餐饮、文旅、文娱、体育、会展等服务消费市场加速回暖。

党的二十大报告提出“增强消费对经济发展的基础性作用”。2022年中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。基层这些各具特色、各展所长的有益探索，充分展现了创新消费模式在发挥消费基础性作用、满足人民美好生活需要中的巨大潜能。

创新消费模式回应了消费提档升级的迫切需要。当前消费需求不断走高，消费结构必然不断优化升级。随着新型城镇化持续推进和国民可支配收入增长，群众消费日益呈现出多元化、个性化、品质化的新需求。无论是重庆倡导消费场景多样化、长沙促进消费业态融合化，还是福建三明推动消费品牌标准化、山东淄博城市营销流量化，都表明人民高品质生活需要正在引领消费内涵发生深刻变化。因时因地创新消费模式带来的服务消费提档升级，无疑为提升人民消费获得感注入了强劲动力。餐饮美食、旅游购物、人文历史，与山水城市融为一体，呈现给消费者的是独特、难忘的感受。“看山看水看风景”加速向“观文品史、感悟生活”转变。

创新消费模式促进了消费供给质量的优化提升。消费是生产的最终目的和动力，对于畅通经济循环发挥着至关重要的作用。消费市场结构性变化会带动国民经济各个环节优化升级，尤其能够促进供给端提质增效和供需更好匹配。在各方努力提振消费的当下，越来越多的“火爆出圈”消费产品受到热捧，再次证明了活跃消费市场需要有创新、有品质、有特色的高质量消费产品与服务。冷链物流、区块链、大数据、人工智能等新技术的应用推广，为优化服务消费的供给质量提供了强大支持，创造了更多可能。

创新消费模式促进了中华优秀传统文化的创新发展。传统美食文化的守“味”者大胆创新，让“民以食为天”的国人走到哪里都既能吃到家乡味道，又能品尝到各地美食。经济的繁荣发展与古厝的良好保护，让一个个传统村落和街区焕发生机、转型发展，为文化传承注入崭新活力和时尚元素。新时代中国人民既热爱故里又向往他乡，既活在当下又追求诗与远方。通过创新消费模式，让服务消费融合更多文化要素、承载更多文化功能，对于促进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展具有重要意义。

当前，国内消费潜能释放仍大有可为。国家发改委等部门日前发布《关于恢复和扩大消费的措施》，其积极效果有望在基层落实中进一步显现。不断创新消费模式，探索创造消费场景，既是更好满足人民高品质生活需要的有力之举，更是真正激活超大规模市场优势的题中应有之义。

（作者：刘钒，系武汉大学马克思主义学院教授、湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

(责编：罗知之、杨迪)
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