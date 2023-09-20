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第二十三届中国国际工业博览会在上海开幕

2023年09月20日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：第二十三届中国国际工业博览会在上海开幕

本报上海9月19日电（记者任鹏、颜维琦）第二十三届中国国际工业博览会19日在国家会展中心（上海）开幕。

本届工博会以“碳循新工业 数聚新经济”为主题，由工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、商务部、中国科学院、中国工程院、中国贸促会、上海市人民政府共同举办。

开幕式上，9项工博会CIIF大奖出炉，“天问一号”火星探测任务环绕器获CIIF特别大奖。它是我国首个行星际飞行平台，首次实现行星际飞行、首次实现地外行星捕获、首次实现四亿公里距离的测控通信、首次获取第一手的火星探测数据，实现了我国航天器由地月系向行星际的跨越式发展，极大推动了中国深空探测技术的发展。

据了解，本届工博会共设9大专业展区，展示内容从制造业基础材料、关键零部件，到先进制造装备、整体解决方案的智能绿色制造全产业链。其中，机器人展区展览面积超过5万平方米，是全球范围内规模最大、工业机器人领域企业参与数最多的机器人全产业链平台。核心展区由机器人、工业自动化以及新一代信息技术展区构成，集中展示智能化重塑的制造业产业模式和企业形态，合计规模超13万平方米。

本届工博会规模之大、能级之高、新展品之多创历史之最。来自全球30个国家和地区的2800家企业参展，涵盖世界500强及行业领先企业。与上届工博会相比，本届国际品牌参展比例增至30%。参展展商不仅有德国、日本、意大利等传统制造业强国，也有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、古巴等首次参展的国家。

(责编：罗知之、杨迪)
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