人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让政策“红包”激发创新活力

2023年09月20日09:15 | 来源：科技日报
小字号

原标题：让政策“红包”激发创新活力

◎操秀英

集成电路等关键核心技术的突破，离不开国家对相关行业的政策支持。财政部等四部门发布的《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（以下简称《公告》），表明国家对集成电路和工业母机领域税费支持加码。

集成电路和工业母机是关系国家战略安全和发展大局的基础性产业。鼓励这两个领域企业加大研发力度，实现技术突破，对我国未来经济发展和国家安全至关重要。此前，我国已出台系列政策扶持集成电路和工业母机发展，并取得积极成效。

《公告》继续提高研发费用加计扣除比例，将帮助企业减轻研发资金和税费压力，进一步激发企业创新活力，也会吸引更多资金进入集成电路和工业母机领域。这体现了国家对集成电路和工业母机企业技术研发、知识产权保护、科研人才的重视，将带动促进设计、研发、制造、配套等相关产业发展，有助于提高产业链的自主性、安全性和竞争力。

除了真金白银，更大力度的政策“红包”传达了各相关部门支持关键核心技术攻关的决心。我们期待，在系列政策支持下，相关企业能坚定创新自信，有在技术领域“十年磨一剑”的耐力，有在市场上披荆斩棘的勇气，不断增强企业技术创新能力，促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
知识产权支持全面创新 第十二届中国知识产权年会在济南开幕
　　人民网北京9月20日电 （记者任妍）9月19日，以“知识产权支持全面创新”为主题的第十二届中国知识产权年会在济南开幕。山东省省长周乃翔，国家知识产权局局长申长雨，世界知识产权组织副总干事王彬颖，济南市市长于海田出席开幕式并致辞。…
八达岭“夜长城” 点亮北京夜经济
　　人民网北京9月20日电（记者 王天乐） 当夜幕降临，华灯初上，绵延不绝的八达岭长城如同一条绚丽的金龙，将整个山峦点缀得熠熠生辉。自今年五一假期起，八达岭夜长城体验活动每晚开放，截至目前，已经有24余万人次登临夜长城。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部