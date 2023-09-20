原标题：让政策“红包”激发创新活力

◎操秀英

集成电路等关键核心技术的突破，离不开国家对相关行业的政策支持。财政部等四部门发布的《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（以下简称《公告》），表明国家对集成电路和工业母机领域税费支持加码。

集成电路和工业母机是关系国家战略安全和发展大局的基础性产业。鼓励这两个领域企业加大研发力度，实现技术突破，对我国未来经济发展和国家安全至关重要。此前，我国已出台系列政策扶持集成电路和工业母机发展，并取得积极成效。

《公告》继续提高研发费用加计扣除比例，将帮助企业减轻研发资金和税费压力，进一步激发企业创新活力，也会吸引更多资金进入集成电路和工业母机领域。这体现了国家对集成电路和工业母机企业技术研发、知识产权保护、科研人才的重视，将带动促进设计、研发、制造、配套等相关产业发展，有助于提高产业链的自主性、安全性和竞争力。

除了真金白银，更大力度的政策“红包”传达了各相关部门支持关键核心技术攻关的决心。我们期待，在系列政策支持下，相关企业能坚定创新自信，有在技术领域“十年磨一剑”的耐力，有在市场上披荆斩棘的勇气，不断增强企业技术创新能力，促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展。

(责编：罗知之、杨迪)

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