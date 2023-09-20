原标题：最大彩钻原产地与超大陆裂解有关

科技日报北京9月19日电 （记者张梦然）西澳大利亚阿盖尔地区是全球最大的天然钻石原产地之一，也是彩钻的最大原产地，该地区的形成或与最早的超大陆在约13亿年前的裂解有关。研究结果发表于19日的《自然·通讯》，显示各大陆的接合点对于发现钻石很重要，有助于对新钻石矿的勘探。

在2020年关闭前，阿盖尔钻石矿出产了迄今发现的90%以上的粉钻。大部分钻石矿床和矿山都位于地球深处的火山岩，这些火山岩将钻石从地球深层内部快速转移到了有逾25亿年历史的古大陆中部的表面。不同寻常的是，阿盖尔矿床处在曾位于两个古大陆接合点（Halls Creek造山带）的年轻岩石内，而这是产生粉钻的重要因素。红钻、褐钻和粉钻的形成需要来自大陆碰撞的巨大压力来扭曲它们晶格，让颜色呈现出来。逾18亿年前的阿盖尔发生了这类事件，当时西澳大利亚和北澳大利亚发生碰撞，使数百千米深处的本来没有颜色的钻石变成了粉钻。不过，将这些钻石带到地表的原因仍不明确。

澳大利亚科廷大学研究团队分析了从阿盖尔矿床开采的矿物，发现该矿床被带到地表的时间比之前认为的更早，与首个超大陆Nuna的裂解时间重叠。团队指出，Nuna的裂解可能让碰撞大陆留下的古老接合点重新开放。含钻石的熔融包裹体可能穿过了这个大陆接合点，形成了这片巨大的钻石矿床。

研究团队认为，超大陆裂解期间形成钻石或是普遍现象，但在古大陆地块边缘裂谷带的这类现象被忽视了。研究结果增进了人们对阿盖尔矿床形成机制以及地球深部发生的各种过程的理解。

(责编：罗知之、杨迪)

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