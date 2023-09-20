人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

最大彩钻原产地与超大陆裂解有关

或有助勘探新钻石矿

2023年09月20日09:18 | 来源：科技日报
小字号

原标题：最大彩钻原产地与超大陆裂解有关

科技日报北京9月19日电 （记者张梦然）西澳大利亚阿盖尔地区是全球最大的天然钻石原产地之一，也是彩钻的最大原产地，该地区的形成或与最早的超大陆在约13亿年前的裂解有关。研究结果发表于19日的《自然·通讯》，显示各大陆的接合点对于发现钻石很重要，有助于对新钻石矿的勘探。

在2020年关闭前，阿盖尔钻石矿出产了迄今发现的90%以上的粉钻。大部分钻石矿床和矿山都位于地球深处的火山岩，这些火山岩将钻石从地球深层内部快速转移到了有逾25亿年历史的古大陆中部的表面。不同寻常的是，阿盖尔矿床处在曾位于两个古大陆接合点（Halls Creek造山带）的年轻岩石内，而这是产生粉钻的重要因素。红钻、褐钻和粉钻的形成需要来自大陆碰撞的巨大压力来扭曲它们晶格，让颜色呈现出来。逾18亿年前的阿盖尔发生了这类事件，当时西澳大利亚和北澳大利亚发生碰撞，使数百千米深处的本来没有颜色的钻石变成了粉钻。不过，将这些钻石带到地表的原因仍不明确。

澳大利亚科廷大学研究团队分析了从阿盖尔矿床开采的矿物，发现该矿床被带到地表的时间比之前认为的更早，与首个超大陆Nuna的裂解时间重叠。团队指出，Nuna的裂解可能让碰撞大陆留下的古老接合点重新开放。含钻石的熔融包裹体可能穿过了这个大陆接合点，形成了这片巨大的钻石矿床。

研究团队认为，超大陆裂解期间形成钻石或是普遍现象，但在古大陆地块边缘裂谷带的这类现象被忽视了。研究结果增进了人们对阿盖尔矿床形成机制以及地球深部发生的各种过程的理解。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
知识产权支持全面创新 第十二届中国知识产权年会在济南开幕
　　人民网北京9月20日电 （记者任妍）9月19日，以“知识产权支持全面创新”为主题的第十二届中国知识产权年会在济南开幕。山东省省长周乃翔，国家知识产权局局长申长雨，世界知识产权组织副总干事王彬颖，济南市市长于海田出席开幕式并致辞。…
八达岭“夜长城” 点亮北京夜经济
　　人民网北京9月20日电（记者 王天乐） 当夜幕降临，华灯初上，绵延不绝的八达岭长城如同一条绚丽的金龙，将整个山峦点缀得熠熠生辉。自今年五一假期起，八达岭夜长城体验活动每晚开放，截至目前，已经有24余万人次登临夜长城。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部