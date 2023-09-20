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工信部：抓细抓实抓好中小企业专精特新发展战略

郭冀川
2023年09月20日09:19 | 来源：证券日报
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原标题：工信部：抓细抓实抓好中小企业专精特新发展战略

9月19日，工业和信息化部（下称“工信部”）党组书记、部长金壮龙主持召开第二次中小企业圆桌会议，围绕发挥中小企业在重点产业链供应链中的重要作用，听取企业情况介绍和意见建议，研究推动中小企业与重点行业协同发展的工作举措。

会上，来自集成电路、新型显示、移动通信设备、基础软件和工业软件等行业领域的10家中小企业负责人做了重点发言，介绍企业生产经营情况，分析所在行业发展形势，反映在技术研发、产业链协同、企业融资、人才培养与引进、产学研合作、行业生态、国际合作等方面的困难和问题，提出针对性意见建议。13家中小企业负责人做书面发言，并参与交流讨论。

金壮龙强调：“工业和信息化部将全面落实党中央、国务院决策部署，认真履行国务院促进中小企业发展工作综合管理部门职责，坚持管理和服务并重、帮扶和发展并举，加快健全完善工作体系、政策法规体系、优质高效服务体系，抓细抓实抓好中小企业专精特新发展战略，力争在规模质量、融通发展、数字化转型、产融合作、企业服务、国际合作等方面实现新突破。”

中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量。近年来，中小企业呈现“量质齐升”的发展态势，以中小企业为主的民营企业已经跃升成中国第一大外贸经营主体、对外贸增长贡献度超半，为经济社会发展作出了重要贡献。工信部一直在积极探索助力中小企业发展的新举措。

金壮龙表示，希望广大中小企业大力弘扬优秀企业家精神，厚植家国情怀，聚焦实业，专注主业，矢志创新，开放合作，诚信经营，积极在制造业强链补链稳链中发挥作用，努力成长为“单打冠军”“配套专家”，为加快推进新型工业化作出新的更大贡献。

(责编：罗知之、杨迪)
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