广发银行：深耕常态化金融教育宣传
为全面践行金融宣教工作，切实帮助消费者了解金融常识和金融风险，传播金融正能量，近日，广发银行举办2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式，标志着教育宣传月活动在全行正式全面铺开。
“金融消费者权益保护教育宣传月”是由国家金融监管管理总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办联合开展的教育宣传活动。该活动以提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造和谐健康金融环境为目标。2023年的教育宣传活动时间为9月15日至10月15日。
今年金融消费者权益保护教育宣传月，广发银行积极履行消费者教育主体责任，以“汇聚金融力量，共创美好生活”为活动口号，举办全行启动仪式和全国地标性建筑“薪火传递”教育宣传活动，打造全矩阵宣传教育体系、全旅程陪伴教育、全协同“为民办实事”等系列活动，展现对金融消费者权益保护的新担当、新气象。
地标建筑“薪火传递”。在总行统一策划组织下，广发银行全国各分行第一时间开展“薪火传递”金融知识公众教育活动，组织消保业务骨干在当地人流量较大的特色景区、步行街等地标性建筑，向广大群众宣传基础金融知识和金融风险防范技能，深入科普风险提示，防范非法金融活动，提升消费者金融素养。
知识体系“全矩阵”构建。广发银行将零售、对公、科技等不同条线部门有机组合，组织跨业务条线的消保骨干建立起投资者教育、网络金融安全、基础金融知识普及的全矩阵知识体系。围绕金融消费者权益保护教育宣传，将线上线下模式相结合，借助自有媒体和外部媒体，发挥网络阵地辐射作用，通过网络直播、微信长图、视频短片、微电影、动画、漫画等社会公众喜闻乐见的形式开展教育宣传活动。
在这个教育宣传月，广发银行将发布“京腔京韵唱国债”“西游记新篇”“防骗小故事之刘姥姥三进大观园”“三国消保小剧场”等创意类教育作品，并持续深耕创作，依托全矩阵宣教体系，辐射教育多领域的金融消费者。
综合金融协同发力。作为中国人寿集团成员单位，广发银行充分发挥中国人寿集团“保险+投资+银行”的综合金融优势，依托集团统筹下的跨条线、跨部门协同的消保工作体系，持续升级综合化的产品和服务，倾听消费者心声，了解消费者诉求，解决消费者急难愁盼的问题，多措并举保护消费者权益、提升客户体验，真正做到为民办实事。
“一年四季”全程陪伴。践行“相知相伴 全心为您”的服务理念，广发银行持续深耕常态化教育宣传，自9月起持续打造广发银行“消保日历”，结合开学季、二十四节气等特色主题，陆续推出陪伴式教育宣传系列节日、节目海报，不断创新宣教形式，向公众普及金融消费者权益保护知识与方法，传播金融正能量。
教育宣传活动期间，广发银行还计划联合广发慈善基金，推出惠及全国20余所乡村小学的金融教育宣传“图书角”，并开展教育宣传“健步走”活动，履行企业社会责任，不断提升教育宣传工作影响力。
广发银行将始终坚持以人民为中心，向广大金融消费者普及基础金融知识、提示金融风险，倡导理性消费与价值投资观念，传播金融正能量，保障金融消费者的权益，汇聚金融力量，共创美好生活。
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