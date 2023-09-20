新华社北京9月20日电（记者吴雨、郑欣）据中国人民银行和香港金融管理局19日有关公告，中国人民银行当天在香港成功发行150亿元6个月期人民币央行票据，中标利率3.38%，创下同期限香港央票有记录以来最高，较6月发行的同期限央票利率2.24%上升1.14个百分点。

公告显示，此次发行投标申请额为473.84亿元人民币，表明人民币资产对投资者具有较强吸引力。

根据中国人民银行发布的信息，此次发行的是2023年第九期中央银行票据，通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台招标发行，有利于丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线。

这是中国人民银行近一个月以来第二次增发离岸央票。此前一次是在8月22日，中国人民银行在香港招标发行350亿元央行票据，其中3个月期央票发行量为200亿元，较前一次增加100亿元，创3年来新高。今年以来，中国人民银行共在香港发行1100亿元人民币央票。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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