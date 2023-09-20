人民网北京9月20日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今日，国内容积最大的50英尺集装箱正式投入使用，搭载50英尺集装箱的铁路多式联运快车分别从广州国际港站、上海闵行站、长沙北站、昆明王家营西站始发，将常态化投入铁路货物运输。这标志着中国铁路货运装备创新、货运产品升级取得新突破，将为促进运输结构调整，构建现代物流体系，助力国内国际双循环提供有力支撑。

据介绍，50英尺集装箱由国铁集团自主研发，箱体总重36吨，载重30.85吨，容积达114.4立方米，比40英尺国际标准箱容积增加50%，是目前国内容积最大的集装箱。该型号集装箱经过上线测试和安全评估，满足铁路货物列车装载和运输安全要求，投入使用后，主要服务我国内陆运输市场，将极大增强集装箱运输能力，大幅降低社会物流成本，加快我 国内陆集装箱装备体系建设。

本次四地始发的50英尺集装箱铁路多联快车采用“干线铁路运输+两端快速集配”的组织模式，为终端客户提供全程物流服务，最高运行时速120公里，参照旅客列车时刻表方式定点发车、定点到达，压缩了途中运行时间。广州国际港站至长沙北站、上海闵行站至广东常平站、长沙北站至广州国际港站、昆明王家营西站至广东肇庆站全程运输时间分别为10小时、27小时、10小时、40小时，较普通货物列车均压缩一半以上，将更好地发挥铁路运能大、运距长、速度快、成本低和绿色低碳的优势，为客户提供更加安全、稳定、畅通、高效的物流服务。

据了解，下一步，铁路部门将根据市场需求，在全国主要经济区域间逐步扩大开行50英尺集装箱铁路多联快车，持续优化铁路货运产品结构，提升货运服务品质，更好地服务国民经济平稳运行和人民群众生产生活。

(责编：王连香、高雷)

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