原标题：经济运行亮点增多

8月以来，各有关部门延续优化一批阶段性政策、研究出台一批新举措、积极谋划一批储备政策，系统打出一套政策“组合拳”，切实稳增长、提信心、防风险，持续巩固我国经济回升向好势头。在20日举行的国务院政策例行吹风会上，相关部门负责人对当前经济形势和政策进行了解读。

聚焦重点难点 一批新政策新举措出台

国家发展改革委副主任丛亮表示，近期，一批政策“组合拳”持续发力，不仅加大了宏观政策实施力度，也对今明两年到期的阶段性政策明确了后续安排。同时，聚焦经济运行中的重点难点，一批针对性强、务实管用的新政策新举措陆续出台。

具体来看，在支持实体经济发展方面，实施先进制造业企业增值税加计抵减、上调部分企业研发费用加计扣除比例、支持科技型企业融资等政策；在支持民营经济发展方面，加快落实促进民营经济发展壮大的31条政策以及近期28条举措，通过推介项目、畅通问题反映渠道等方式进一步调动民间投资积极性。为适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，推动“认房不认贷”、调整优化差别化住房信贷政策、降低存量首套住房贷款利率等落地，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

当前，推动经济持续回升向好的储备政策已有多项出台，包括提高个人所得税专项附加扣除标准和部分地区最低工资标准、促进汽车等大宗消费、有序扩大基础设施领域不动产投资信托基金发行规模等。

政策效应显现 经济运行呈现新亮点新变化

“随着政策‘组合拳’效应逐步显现，8月份经济运行持续恢复，多数指标边际改善，积极因素累积增多。”丛亮指出。

在需求恢复方面，8月的社会消费品零售总额增速比上月加快2.1个百分点。规模以上工业增加值、服务业生产指数增速比7月份分别加快了0.8和1.1个百分点。

在结构调整方面，前8个月，制造业、基础设施等投资增速比总体水平分别高2.7、3.2个百分点，特别是高技术产业投资比整体的水平高了8.1个百分点，在优化供给结构方面发挥了关键作用。制造业采购经理指数（PMI）持续回升。

财政运行数据也释放了经济持续回升的积极信号。1月至8月，全国一般公共预算收入15.18万亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出17.14万亿元，同比增长3.8%。财政部国库司司长李先忠表示，财政收入保持恢复性增长，与经济恢复向好态势基本一致；财政支出进度合理加快，民生等重点领域支出得到较好保障。

8月份经济运行的新亮点新变化为下一步的经济持续回升奠定了良好基础，经济运行有望延续回升向好态势。

产业结构优化 高端装备制造业发展向好

工业是宏观经济的“压舱石”，是稳增长的主战场。8月份，工业生产稳步恢复，企业效益逐步改善，在稳增长、提质量、优结构等方面取得亮眼成绩。

从数据来看，8月，我国规模以上工业增加值同比增长4.5%。占GDP比重前10的制造业行业中，有7个行业的增速高于全国平均水平，10大行业对整体工业增长的贡献率达87.4%。

在工业生产稳步回升的同时，产业结构也在不断优化。工业和信息化部运行监测协调局局长陶青介绍，近期，高技术制造业投资增长加快，装备制造业快速发展，服务机器人、民用飞机、光伏电池、汽车用锂离子动力电池等新产品增长较快。

加大逆周期调节 稳健的货币政策精准有力

稳健的货币政策精准有力，将进一步巩固经济回升向好态势。今年以来，人民银行加大逆周期调节力度，继3月降准后，9月14日再次宣布降准0.25个百分点，同时引导金融机构稳固信贷投放，保持银行体系流动性合理充裕。

中国人民银行货币政策司司长邹澜指出，近期，人民银行适时对多项结构性工具延期或展期，加大对普惠、科创、绿色等重点领域的支持，加大金融支持民企发展力度，满足民企多元化融资需求。房地产金融政策也适时调整优化，在配合做好“认房不认贷”的基础上，推动降低首付比。

“8月31日人民银行、金融监管总局明确允许商业银行自9月25日起降低符合条件的存量首套住房房贷利率。政策公布后，我们指导主要银行按照市场化、法治化原则，细化政策落地方案，尽可能为借款人提供便利。”邹澜表示，“存量房贷利率的降低可以减少居民利息负担，显著增强消费能力。本次政策调整利好是中长期的，可持续为近几年较高利率贷款买房的家庭减少支出，支持提升居民消费能力，有效促进消费增长。”

（本报记者 鲁元珍）

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经