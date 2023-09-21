原标题：第三方平台加速包无法实现优先购票

本报北京9月20日电（记者姚亚奇）针对一些第三方平台宣称用户购买加速包可以优先购票，国铁集团客运部负责人20日表示，任何用户没有优先购票权，在第三方平台购买的任何价格的加速包，都无法实现优先购票。

该负责人表示，一直以来，铁路部门坚持公平公正原则，采取技术手段等方式全力维护广大旅客合法权益和正常售票秩序，通过对12306系统实时监测和大数据分析，一旦发现购票行为异常的用户，将对其采取限流措施。当因有人退票等产生新的票额时，铁路12306系统优先满足候补购票订单，按照旅客提交订单的先后顺序进行兑现，不收取任何附加费用。

铁路部门提示，旅客想提高购票成功率，可提前查询车票始发站起售时间，第一时间购票，如果没有买到，及时提交候补购票订单；务必在铁路官方售票渠道购票，不要相信第三方平台的宣传，以免带来经济损失和个人信息安全风险。

(责编：罗知之、杨迪)

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