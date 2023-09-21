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下了流水线，飞上“一带一路”

2023年09月21日09:19 | 来源：光明日报
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原标题：下了流水线，飞上“一带一路”

　　雅万高铁是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目。新华社发

　　 【一线见闻】

　　 走进位于江苏省苏州工业园综合保税区的同方国际信息技术（苏州）有限公司生产车间，只见笔记本电脑生产线正开足马力，一台台崭新的电脑经过组装、测试、包装等系列流程后下了流水线。这批笔记本电脑将被运往上海浦东国际机场，在机场完成安检、组板等手续后，搭乘航班出口至土耳其市场。

　　 下了流水线，飞上“一带一路”。搭乘“一带一路”东风，近年来，中国企业的笔记本电脑等电子产品在全球迅速拓展市场。“共建‘一带一路’使我们的贸易之路更加畅通。”同方国际信息技术（苏州）有限公司关务经理陈燕介绍，公司产品深耕中亚消费类电子市场，今年1—8月份，该公司累计向土耳其出口笔记本电脑2.2万余台，同比增长近25%。由于产品升级迭代，出口货值更是增长82%。

　　 作为一家从事电脑、通信电子产品研发与生产的高科技企业，自2014年成立以来，同方国际信息技术（苏州）有限公司持续拓宽市场，与“一带一路”共建国家的出口贸易量一直保持增长态势。“公司实行‘零库存’管理模式，单颗生产原材料的缺失就会带来整条产线的停摆。”陈燕告诉记者，各级政府和部门出台了很多暖心的举措，支持企业为共建“一带一路”国家提供适销对路的产品。为了保障原料供应不断线，海关推出了便捷进出区管理模式，支持以卡口登记的方式，将区外供应商的备料调拨到区内，高效保障了企业生产。

　　 为保障辖区企业及时完成出口订单，南京海关所属苏州工业园区海关通过惠企政策宣讲会、“一对一”上门帮扶等形式，解决企业面临的痛点、堵点问题，提高产品在国际市场上的竞争力。同时，持续压缩电子资料预审时间，提供7×24预约式查验服务，有效保障产线“不停线、不断档”。

　　 十年来，江苏省与共建“一带一路”国家贸易规模显著扩大，占全省外贸比重稳步提升。2013—2022年，江苏省与共建“一带一路”国家进出口额从1.16万亿元扩大到2.23万亿元，年均增长6.5%，占全省外贸的比重也由2013年的34.1%提升至2022年的41.1%。

　　 十年来，江苏省产业结构不断优化升级，对共建“一带一路”国家的出口结构也日趋优化。据南京海关统计，2013－2022年，机电产品占江苏省对共建“一带一路”国家出口总值的比重从57.1%提高4个百分点至61.1%。其中，电子元件占比从7.5%提高6.2个百分点至13.7%。

　　 （本报记者 张翼）

(责编：罗知之、杨迪)
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