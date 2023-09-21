原标题：专家研讨新能源汽车高寒测试技术

科技日报讯 （记者李丽云）作为汽车测试的重要一环，新能源汽车高寒测试影响到整车性能开发质量。9月19日，2023年黑河新能源汽车高寒测试技术暨寒区标准研讨大会召开。

黑河作为黑龙江省北部边境城市，全年长达209天结冰期，漫长冬季和独特的冰雪资源，使得黑河每年适合开展汽车冬季测试的时间长达4个月。黑河市政府副市长景泉致辞表示，新能源汽车作为绿色、环保新兴产业，正日益成为全球汽车产业发展趋势，开展高寒测试技术及寒区标准研究尤为重要。黑河寒区试车产业起步早，试车设施完备，城市服务功能完善。未来将通过产学研合作，制定从整车测试、零部件测试等一系列技术标准和规范，把黑河打造成具有全球竞争力的一流试车标准化服务城市。

截至目前，黑河市已建有8家试验企业，16处汽车试验场，另有24户车企建立了专属试验基地。黑河现已成为全国寒区汽车测试首选地，寒区试车量占全国80%以上，被中国汽车工业协会授予 “中国寒区试验基地”称号，拥有“中国汽车寒地测试之都”美誉。

(责编：罗知之、杨迪)

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