原标题：工商银行与工信部联合开展金融支持先进制造业集群发展专项计划

2023年9月19日，中国工商银行与工业和信息化部在第23届中国国际工业博览会开幕式上共同启动金融支持先进制造业集群发展的专项计划。双方将进一步深化部行战略合作，发挥产业政策与金融资源合力，引导金融资源支持国家先进制造业集群加快发展，推动集群内“产业—科技—金融”良性循环，着力构建金融支持集群发展的良好生态。

根据专项计划安排，工商银行将重点聚焦集群强链补链、优质企业梯度培育、数字化转型、绿色低碳发展、开放合作等方向，加大多元化支持力度，创新金融产品和服务，计划在3年内向国家先进制造业集群新增不低于3000亿元的意向性融资，其中中长期贷款比例不低于30%，服务国家先进制造业集群高质量发展。

近年来，工商银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加强对制造强国战略的金融服务，加大对新能源汽车、新一代信息技术产业、高端工业母机和机器人等重点领域的支持，积极助力先进制造业集群发展，推动制造业加快转型升级。截至2023年6月末，工商银行制造业贷款余额突破3.6万亿元，稳居同业首位，较年初净增超6000亿元，增幅20%，高于全行贷款平均增速，相关债券投资及并购交易服务规模长期保持市场领先。

(责编：曹淼、李源)

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