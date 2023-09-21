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德力西：做民营经济“长跑者”

2023年09月21日13:25 | 来源：人民网
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9月20日，由中国企业联合会、中国企业家协会共同编制的“2023中国企业500强”榜单在合肥正式发布。榜单显示，2023中国500强企业营业收入整体上保持平稳增长态势，大企业高质量发展再上新台阶。

中国企业联合会相关负责人介绍，2023中国大企业发展的趋势与特征呈现营业收入平稳增长，社会贡献突出；净利润增速由正转负，利润率有所下滑；千亿级企业占比过半，战新业务实现更快发展；研发强度再创新高，专利质量持续改善；企业国际化稳步推进，制造业延续升级发展态势；入围世界500强数量与上年持平，在多个行业中收入和利润领先等特点。

“德力西集团自该榜单创设以来连续22年上榜，展现了中国‘智’造的强韧生命力。”入榜企业德力西集团相关负责人介绍，从1984年蹒跚起步，仅能仿制数款热继电器的家庭作坊，到先后三次获得国家科技进步奖的低压电器领军企业，在集团创始人、董事局主席胡成中的带领下，受惠于国家发展的时代红利，集团不断提升自主研发和智能制造水平。近年来集团在聚焦主业，做强做优电气产业的同时，还延伸拓展了新能源精密制造、环保等新兴产业，为持续壮大集团综合实力奠定了基本盘。

明年，德力西将迎来创业40周年的里程碑。德力西集团总裁胡煜鐄表示，民营经济的发展壮大，既需要民营企业弘扬企业家精神，坚守主业、做强实业，自觉走高质量发展之路；也需要法制环境、营商环境、金融环境、舆论环境的全方位支持。“德力西的本固枝荣，离不开社会各界一直以来的关心和帮助，对此我们始终心怀感恩，唯有办好一流企业，不负万众期待。”胡煜鐄说。

(责编：曹淼、李源)
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