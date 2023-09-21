原标题：滴滴数科启动反诈宣传系列行动 首站落地成都

为助力全民提升反诈意识，有效防范电信网络诈骗，9月20日，在成都市反诈中心、成都高新公安反诈中心的指导下，滴滴数科（原滴滴金融）启动反诈宣传系列行动，首站落地成都。滴滴数科通过“流动的反诈宣传站”、反诈知识手册、反诈科普课堂、反诈语音播报、代驾反诈发光包等宣传举措助力全民反诈，进一步筑牢安全屏障。

网约车将变身“流动的反诈宣传站”。在成都市反诈中心、成都高新公安反诈中心的指导下，滴滴数科将在成都向百余台网约车投放近万份反诈知识手册，帮助广大用户了解反诈常识、树立防骗理念。用户在乘坐滴滴网约车时，不仅能浏览反诈知识手册，还能听到成都公安的反诈语音播报，全面了解反诈信息。此外，超1000名成都代驾司机还会背上带有反诈宣传标语的发光包，变身反诈卫士助力反诈宣传。

滴滴数科开设反诈科普课堂线下培训会。由专业的反诈讲师讲解常见的电信网络诈骗类型，如刷单返利、投资理财、冒充电商客服或物流人员引导退款等，同时提供规避诈骗的指南，助力全民提升识骗防骗拒骗能力。

滴滴数科反诈团队相关负责人表示，反诈宣传是平台义不容辞的责任。滴滴数科将在成都市反诈中心、成都高新公安反诈中心的指导下，一方面结合自身生态特征，不断创新反诈宣传形式、拓宽反诈宣传渠道、加大反诈宣传力度，持续普及反电信网络诈骗知识；另一方面将加强反诈技术投入，保障用户资金安全，守护好每一位用户。近三年以来，滴滴数科已成功为用户挽回损失数亿元。

滴滴数科表示，将把反诈宣传作为长期活动持续推进下去，未来将深入更多的区域与场景，面向大众传递更丰富、更多元化的反诈知识，将反诈效果落到实处。

(责编：曹淼、李源)

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