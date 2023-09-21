人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

苏宁易购提前释出“国庆价”

2023年09月21日15:29 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：家电5折起 苏宁易购提前释出“国庆价”

　　中秋国庆双节临近，家庭置家购物热度攀升。消费者更倾向“节前定家电，节后动水电”。数据显示，9月以来苏宁易购线上家电咨询量成倍上涨，线下北京、深圳、宁波等城市新升级门店销售环比提升202%，厨卫电器、中央集成等装修前置类产品订单增长187%。

　　为满足消费者节前选购、双节置家需求，9月22日起，苏宁易购提前释价，开启覆盖双线的中秋国庆双节大促。活动期间，苏宁易购全国门店“家电5折起”，并推出全屋装修设计方案免费领、新房精装“5折样板间”、定家电“阳台厨房局改免费”等家装服务权益，打造“好物低价，一站置家”体验。

　　苏宁易购在线上推出双节“早鸟计划”，可领1000元大额家电套购券、500元家装补贴券，可享家电换新至高补25%及多类多折优惠，并叠加超级单品每千减百、至高24期分期免息、30天包退365天包换，满足“早买、安心”的节前消费需求。

　　活动期间，苏宁易购还将联合海尔、美的、海信、西门子、松下洗护等品牌发布数百款家电新品，包括大屏彩电、洗烘护套装、洗碗机、嵌入式一体机、油烟机和生活家电等，满足用户置家场景焕新升级。华为Mate60、iPhone15、小米Note13等手机新品也已在苏宁易购首发。

　　苏宁易购全国核心城市商圈门店也将在双节前焕新升级。多家门店新增设大屏家庭影院体验区、全屋净水生活馆、高端衣物护理专区、中央集成体验区、亲子烘焙体验区等。苏宁易购也将洞察95后年轻用户“悦己爱家”偏好，发布“年轻人必备新15件家电”清单，并丰富“新奇智特”趋势产品一站逛购体验，包括嵌入式洗碗机、洗烘一体机、洗地机、净水、投影仪、咖啡机、折叠屏手机等。

　　随着双节产品和价格政策的提前释出，节前周末家庭置家购物将迎消费热。计划节中出游、节后装修的消费者，将提前选定置家方案和家电配套产品。苏宁易购表示，将在节前周末和中秋国庆双节期间，持续加码好品低价和焕新补贴，升级家电家居一体化的场景体验，打造趋势新品展陈选购的首选平台。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局通报一批燃气用产品不合格名单
　　人民网北京9月21日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织2023年第一批燃气用相关产品质量国家监督抽查。 从抽查情况来看，本次对家用燃气灶、燃气用具连接用软管、瓶装液化石油气调压器等3种燃气用相关产品开展抽查，共抽查检验332批次产品，涉及322家生产单位、268家销售单位，发现不合格产品60批次，其中家用燃气灶56批次、燃气用具连接用软管3批次、瓶装液化石油气调压器1批次。…
转播：“天宫课堂”第四课 “博士乘组”太空授课
　　人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第四课定于9月21日下午15时45分开课，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮将面向全国青少年进行太空科普授课。 本次太空授课活动继续采取天地互动方式进行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部