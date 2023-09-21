原标题：家电5折起 苏宁易购提前释出“国庆价”

中秋国庆双节临近，家庭置家购物热度攀升。消费者更倾向“节前定家电，节后动水电”。数据显示，9月以来苏宁易购线上家电咨询量成倍上涨，线下北京、深圳、宁波等城市新升级门店销售环比提升202%，厨卫电器、中央集成等装修前置类产品订单增长187%。

为满足消费者节前选购、双节置家需求，9月22日起，苏宁易购提前释价，开启覆盖双线的中秋国庆双节大促。活动期间，苏宁易购全国门店“家电5折起”，并推出全屋装修设计方案免费领、新房精装“5折样板间”、定家电“阳台厨房局改免费”等家装服务权益，打造“好物低价，一站置家”体验。

苏宁易购在线上推出双节“早鸟计划”，可领1000元大额家电套购券、500元家装补贴券，可享家电换新至高补25%及多类多折优惠，并叠加超级单品每千减百、至高24期分期免息、30天包退365天包换，满足“早买、安心”的节前消费需求。

活动期间，苏宁易购还将联合海尔、美的、海信、西门子、松下洗护等品牌发布数百款家电新品，包括大屏彩电、洗烘护套装、洗碗机、嵌入式一体机、油烟机和生活家电等，满足用户置家场景焕新升级。华为Mate60、iPhone15、小米Note13等手机新品也已在苏宁易购首发。

苏宁易购全国核心城市商圈门店也将在双节前焕新升级。多家门店新增设大屏家庭影院体验区、全屋净水生活馆、高端衣物护理专区、中央集成体验区、亲子烘焙体验区等。苏宁易购也将洞察95后年轻用户“悦己爱家”偏好，发布“年轻人必备新15件家电”清单，并丰富“新奇智特”趋势产品一站逛购体验，包括嵌入式洗碗机、洗烘一体机、洗地机、净水、投影仪、咖啡机、折叠屏手机等。

随着双节产品和价格政策的提前释出，节前周末家庭置家购物将迎消费热。计划节中出游、节后装修的消费者，将提前选定置家方案和家电配套产品。苏宁易购表示，将在节前周末和中秋国庆双节期间，持续加码好品低价和焕新补贴，升级家电家居一体化的场景体验，打造趋势新品展陈选购的首选平台。

(责编：曹淼、李源)

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