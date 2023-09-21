原标题：喜报！泸州老窖位列2023中国企业500强第270位，排名较上年提升30位

9月20日，中国企业联合会、中国企业家协会在合肥举行新闻发布会，向社会发布了“2023中国企业500强”“2023中国制造业企业500强”在内的多项重磅榜单。

泸州老窖以营业收入906.20亿元，同比增长14.69%；利润总额166.70亿元，同比增长13.33%；资产总额3545.66亿元，同比增长10.62%等指标，再次入围“中国企业500强”，位列第270位，排名较上年提升30位，同时入围“2023中国制造业企业500强”，位列第134位，排名较上年提升5位。

2022年，面对复杂多变的外部环境，泸州老窖坚决贯彻落实市委、市政府高质量发展的要求，攻坚克难、迎难而上，坚定实施“11265”发展战略，坚持“金融+实业”双轮驱动，做专做强白酒主业，协同布局“金融、贸易、科技、食品、建工”五大产业，推动泸州老窖实现了更高质量、更好效益和更有竞争力的发展。

未来，泸州老窖将立足新发展阶段，在全力服务国家、省、市重大发展战略中找准自身定位和发展路径，以“成为具有全球影响力的世界一流产融控股集团”为愿景，全力打造具有生态主导力的产业链“链主”企业，引领建设现代化产业生态系统和世界级产业集群，为助力泸州以中国式现代化引领建设新时代区域中心城市作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经