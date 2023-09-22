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2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日举行

2023年09月22日09:15 | 来源：光明日报
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原标题：2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日举行

本报北京9月21日电 光明网记者李政葳、穆子叶从世界互联网大会国际组织了解到，2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日在浙江乌镇举行。

自2014年起，乌镇峰会已连续举办九年，每年都会吸引来自全球的政府部门、国际组织、互联网领军企业、行业协会和学术机构的千余名代表前来碰撞思想、凝聚共识。今年峰会主题为“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”，将围绕全球发展倡议、数字化绿色化协同转型、人工智能、算力网络、网络安全、数据治理、数字减贫、未成年人网络保护等议题举办20场分论坛。

据了解，2023年是世界互联网大会乌镇峰会举办的第十年，今年峰会将在往年特色基础上开展全新亮点活动，包括颁发“十年纪念荣誉”，创设世界互联网大会“全球青年领军者计划”，推动重要国际组织举办边会等。此外，会议期间还将举办三场永久举办地特色活动，让全球互联网技术产业红利，更好地赋能数字经济发展。

目前，“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示和世界互联网领先科技成果发布活动正在积极推进；“互联网之光”博览会招展工作已全面展开；“直通乌镇”全球互联网大赛正在激烈角逐；乌镇世界互联网科技馆正在不断丰富展陈，并将于峰会期间正式亮相，以生动多样的形式向世界展现互联网造福人类的最新成果。

(责编：罗知之、陈键)
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