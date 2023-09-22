9月22日，中建二局“建证·城市更美好”（第17场）开放日活动，走进上海市政府重点工程——华为上海青浦研发生产基地项目，600多人的上海市建设工程机电安装专项系列观摩团体验了项目先进的机电安装技术工艺、优质建造亮点。

华为上海青浦研发中心是上海市政府重点工程，也是长三角一体化示范区“一厅三片”的重要组成部分。中建二局安装公司承担的D组团机电安装工程，总占地面积27万平方米，总建筑面积近43万平米，依照规划将建设为“城市大学院落”，其中8栋承载研发功能，4栋楼将建成实验室。

此次开放观摩的区域为地下大空间、机房等机电标准化施工，其中数字建造展示出了中建二局安装公司在机电安装技术领域不断探索、不断创新的丰硕成果。

从地下室机房、到地上塔楼机房，再到屋面层所有机电专业，处处都体现着智慧建造。据介绍，项目体量庞大，管道、电线、桥架等近100万米，风管12万平米，有着机电行业共同的“苦恼”——时间、空间受限、交叉作业多，工序复杂。中建二局安装公司华东分公司总工程师张锦武介绍，在施工中，为克服人工安装极易导致的交叉碰撞问题，项目团队强化BIM深化设计，搭建1:1虚拟3D模型，再利用VR可视化技术交底，施工人员佩戴上VR眼镜后，就能直观地感受到管线在三维立体空间的排布，确保建筑机电管线的精确安装。此外，项目还应用了自主研发的机电全生命周期智慧平台和BIM技术，可实时掌握现场质量情况、整改闭合度及形象进度，推动精细化管理。

风管作为建筑物的“毛细血管”，是整个工程的“消防法宝”。在火灾发生时，它是有效控制烟气的关键消防设施。为此，项目团队采用高耐火极限防火包裹，结合防火包裹连续施工技术，避免了支架阻断防火包裹，保护防排烟系统的管道完整，有效保障建筑物或设备在火灾中的安全性，大大提高耐火特性，达到国家标准的4倍。

项目经理王川表示，在暖通系统安装中，项目创新应用自带贴面保温施工技术，管道及风管均采用自带贴面无甲醛保温材料。与传统保温相比，这种新材料将玻璃棉和橡塑与外部环境隔绝，既能阻断异物、异味，又安全环保。

“秉承着科技赋能，匠心智造的理念，采用新工艺及新技术，着力打造优质工程，让观摩活动收获满满。”观摩人员交口赞誉。此外，项目部还应用了装配式减震支吊架、管线综合布置技术、大口径管道支吊架选型计算插件应用、大型节能制冷机房施工联合技术等多项新技术和绿色新型材料，赋能项目绿色建造。

(责编：董童、李源)

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