史彧

原标题：官员称赞“一带一路”倡议能让各国受益

刚果（布）经济和财政部长翁达耶22日高度赞扬“一带一路”倡议，认为包括刚果（布）在内的各国能够从“一带一路”倡议中受益。

翁达耶当天在首都布拉柴维尔出席了中刚非洲银行新营业厅剪彩仪式。他在仪式后接受媒体采访时说，“一带一路”倡议内涵丰富，涉及各国的发展关切，“一带一路”倡议前景十分广阔。

他表示，基础设施方面的短板制约了非洲多国发展，“一带一路”倡议聚焦基础设施互联互通，各国共建“一带一路”有助于缩小基础设施鸿沟。

谈到中刚非洲银行，翁达耶说，中刚非洲银行是两国合作及友谊的见证和缩影，自正式营业以来成绩喜人，为刚经济发展作出重要贡献。中刚非洲银行增开营业厅、增设取款机，大力助推刚果（布）银行服务数字化发展，期待未来能有更多当地百姓借助中刚非洲银行兴业。

中刚非洲银行于2015年7月正式营业，打破了刚果（布）没有大型本土商业银行的局面。中刚非洲银行是中国农业银行在非洲成立的首家合资银行，中国农业银行占股50％。

(责编：申佳平、陈键)

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