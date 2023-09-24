原标题：赋能工业产业升级 上海农商银行参加第23届中国国际工业博览会

近日，第23届中国国际工业博览会（以下简称“工博会”）在国家会展中心开幕。本届工博会上，沪苏浙皖三省一市的工业经济联合会共同组织举办首届“长三角高端产业和金融服务展区”系列活动，在工博会九大专业展区的基础上，首次设立“金融服务实体经济新展区”，将金融企业引入工博会，打造长三角产融合作、产业链合作、区域经济合作的盛会。

上海农商银行作为本地法人银行，同时也是上海市工业经济联合会主席团成员，协同上海市人工智能行业协会、机器人行业协会、汽车零部件行业协会、上海医疗器械行业协会等多家协会，共同举办主题为“全面承接产业转移，携手开拓东盟市场”产融合作、“零碳技术革命助力绿色产业链高质量发展”供应链合作专场对接会，吸引了各行各业近200家企业参会。

专场对接会上，上海农商银行以“绿色产业链鑫发展”“金融服务产业升级”为题，向参展企业以及社会各界分享了该行在服务实体经济发展、支持制造业转型升级、推进绿色金融发展等方面的理念及举措。

近年来，上海农商银行积极贯彻落实国家“双碳”战略，践行ESG理念，立足“打造长三角最具绿色底色银行”的目标，重点围绕绿色农业、绿色建筑、绿色能源、节能环保等绿色领域开发多样化的绿色金融产品与服务，包括生态贷、碳排放权/排污权质押贷、合同能源管理质押贷等，以金融力量推动可持续发展。截至2023年6月末，上海农商银行绿色信贷余额超570亿元，较年初增长近32%。

上海农商银行依托本次工博会对接平台，锁定优质实体企业，通过构建支持制造业发展的体制机制、创新金融服务、加强信贷投放力度等方式，着力提升高端制造业在该行业务发展中的重要支柱地位和辐射带动作用。截至2023年6月，该行制造业贷款余额近890亿元，较上年末增加近80亿元，增幅近10%。

上海农商银行将持续践行“政会银企”四方联动机制，加强与上海市工业经济联合会及行业协会的密切合作，聚焦科技创新、先进制造、绿色低碳等领域，助力实体经济高质量可持续发展。

(责编：董童、李源)

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