陈冬书、水金辰

原标题：我国将加快推进种业振兴“五大行动”

为进一步推动种业振兴，我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”。

这是记者从24日在安徽合肥举行的第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会上了解到的消息。

农业农村部总农艺师曾衍德表示，目前推动种业振兴已取得阶段性成效，历时三年的全国农业种质资源普查即将收官。下一步农业农村部将加力加快推进“五大行动”，力争种业振兴行动再取得一批标志性成果。

在挖掘优异种质资源方面，全面开展国家库（圃）种质资源精准鉴定，组织农作物种质资源登记，发布可供利用的农业种质资源目录，夯实育种创新资源基础。

在推进种业创新攻关方面，以推动大面积单产提升为方向，统筹推进多层次育种创新联合攻关，加快选育一批高油高产大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等急需的突破性品种。

在做强国家种业阵型企业方面，健全精准扶持优势企业发展的政策，强化“一对一”帮扶机制，加快培育一批航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业。

在提升种业基地能力方面，深入推进南繁硅谷、甘肃玉米、四川水稻、黑龙江大豆、北京畜禽等育种制种基地建设，力争到2025年国家级种业基地供种保障率达到80%。

在知识产权保护方面，实施品种身份证管理，建立全链条全流程监管机制，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法行为，持续优化种业市场环境。

据了解，本届“双交会”以“稳粮保供强根基、聚力振兴谱新篇”为主题，由全国农业技术推广服务中心、农业农村部农业贸易促进中心、中国种子协会、安徽省农业农村厅和合肥市人民政府共同主办。

(责编：申佳平、陈键)

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