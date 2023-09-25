人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国海上亿吨级油田垦利6-1完成全部钻井作业

操秀英
2023年09月25日08:50 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国海上亿吨级油田垦利6-1完成全部钻井作业

记者24日从中国海油获悉，我国海上首个规模化钻井开发的亿吨级油田——垦利6-1油田，完成全部177口井钻井作业，工程质量合格率100%，提速超20%，实现十三项新技术应用，打破8项中国海油钻井纪录，大大缩短了建设周期。目前油田已达到日产原油近万立方米的规模。

据介绍，垦利6-1油田钻井开发项目钻井作业平台累计达到9个，完成钻井177口井，是我国海上钻井迄今为止规模最大、时间最短、平台最多的开发项目。垦利6-1油田钻井作业的快速完钻，标志着我国海上非整装亿吨级油田规模化钻井技术实现跨越，对渤海油田进一步增储上产、保障国家能源安全具有重要作用。

据了解，面对油气田储量分布“散、窄、薄、杂”，以及亿吨级油田规模化开发、智能化平台建设等诸多难点，该项目以管理模式创新为突破口，通过国产化工艺技术赋能，保障了项目的高效运行和压茬推进，实现了“提速、提质、提产、提效”目标。该项目通过集成化应用系统钻井技术，破解浅层大位移井高效钻井各项难题，引入中国海油“璇玑”钻井系统，应用智能完井、裸眼分段充填防砂、集成湿接头泵工况、旋转下套管、套后测井等多项工艺技术，使国产化工具应用和推广迈上了新台阶。

同时，作为渤海油田首个接入岸电开发的钻井项目，垦利6-1油田钻井开发项目利用电网岸电供电取代海上钻井平台传统柴油发电作业，大幅降低柴油消耗成本，实现单个平台年均减少二氧化碳排放近万吨。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
节前出行高峰时段部分方向仍有余票 延长候补购票截止时间可提高购票成功率
　　人民网北京9月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今日，铁路部门开始发售10月8日火车票。9月13日至23日，铁路已累计发售车票2.17亿张。…
我们的丰收节：驶出大山的“幸福铁公交”
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部