操秀英

原标题：我国海上亿吨级油田垦利6-1完成全部钻井作业

记者24日从中国海油获悉，我国海上首个规模化钻井开发的亿吨级油田——垦利6-1油田，完成全部177口井钻井作业，工程质量合格率100%，提速超20%，实现十三项新技术应用，打破8项中国海油钻井纪录，大大缩短了建设周期。目前油田已达到日产原油近万立方米的规模。

据介绍，垦利6-1油田钻井开发项目钻井作业平台累计达到9个，完成钻井177口井，是我国海上钻井迄今为止规模最大、时间最短、平台最多的开发项目。垦利6-1油田钻井作业的快速完钻，标志着我国海上非整装亿吨级油田规模化钻井技术实现跨越，对渤海油田进一步增储上产、保障国家能源安全具有重要作用。

据了解，面对油气田储量分布“散、窄、薄、杂”，以及亿吨级油田规模化开发、智能化平台建设等诸多难点，该项目以管理模式创新为突破口，通过国产化工艺技术赋能，保障了项目的高效运行和压茬推进，实现了“提速、提质、提产、提效”目标。该项目通过集成化应用系统钻井技术，破解浅层大位移井高效钻井各项难题，引入中国海油“璇玑”钻井系统，应用智能完井、裸眼分段充填防砂、集成湿接头泵工况、旋转下套管、套后测井等多项工艺技术，使国产化工具应用和推广迈上了新台阶。

同时，作为渤海油田首个接入岸电开发的钻井项目，垦利6-1油田钻井开发项目利用电网岸电供电取代海上钻井平台传统柴油发电作业，大幅降低柴油消耗成本，实现单个平台年均减少二氧化碳排放近万吨。

(责编：申佳平、陈键)

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