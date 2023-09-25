都芃

原标题：2023年“科学探索奖”颁奖典礼举行

9月的深圳大鹏湾畔，海风吹拂，一场属于科学家的荣耀盛典在这里举行。9月23日至24日，第五届“科学探索奖”颁奖典礼暨第三届青年科学家50^2论坛在深圳举行。48位2023年“科学探索奖”获奖者和他们的家人一起，站在聚光灯下，接受掌声与嘉奖。

今年“科学探索奖”迎来不少新变化，中国科学技术大学教授彭新华、同济大学教授周颖、大连理工大学教授邹丽的获奖，让“科学探索奖”在数学物理学、交通建筑两个领域首次出现女性获奖人。此外，本届“科学探索奖”还迎来首位外籍非华裔获奖人——香港大学副教授Joseph Ryan MICHALSKI，其关于火星生命的研究计划打动了评委。清华大学天文系教授、“科学探索奖”发起人毛淑德认为，外籍非华裔获奖人的出现，说明我国对全球优秀科研人才产生了一定的吸引力。

“科学探索奖”每年资助不超过50位青年科学家，今年实际资助48人。这是奖项设立以来首次资助人数未满额，杜绝了“为评而评”，严格遵循实事求是、宁缺毋滥的原则。作为目前国内金额最高的青年科技人才资助计划之一，“科学探索奖”于2018年设立，由杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟、谢晓亮等14位知名科学家与腾讯基金会发起人马化腾共同发起。奖项覆盖基础科学和前沿技术10个领域，每位获奖人将在5年内获得总计300万元奖金，并可以自由支配。

今年是“科学探索奖”设立5周年。过去5年，“科学探索奖”已累计资助248位青年科学家，鼓励青年科技人才勇闯基础科学和前沿技术“无人区”。目前，在“科学探索奖”获奖人中，共有7位获奖人的研究成果入选年度“中国科学十大进展”，2位当选中国科学院院士，众多获奖人在国际核心科学期刊上发布重大科研成果，已成为中国科技创新的一支精锐力量。

(责编：申佳平、陈键)

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