人民网北京9月25日电 （记者李栋）今年，我国夏粮获得丰收、早稻实现增产。农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮收获已近两成，西南地区秋粮收获过半，全年粮食生产形势良好。

近日，记者走进国家粮食主产区和重要优质商品粮基地黑龙江省佳木斯市，探访大国粮仓的丰收底气。

稻麦扬波，大豆摇铃。在北大荒集团建三江分公司七星农场，辽阔的“万亩大地号”稻田里，满目金黄。

“万亩大地号”一片金黄，一望无际的水稻即将等待收割。人民网记者 李栋摄

“夏季强台风给东北地区带来的降雨并未使这里发生洪涝灾害，得益于水利配套设施建设的完善，旱能灌、涝能排，加上科学种植和科技种植的因素，今年肯定又是一个丰收年。”北大荒集团七星农场有限公司党委委员、北大荒农业股份七星分公司副总经理陈贵友预计今年水稻亩产能达1300斤，对于今年水稻产量再创新高底气十足。

“稳产增收的底气来源于22项农业新技术及措施的推广应用，农业数字化覆盖了农场耕、种、管、收各个生产环节。”陈贵友告诉记者，当前，为做好秋粮收获准备，当地5000台（套）智慧农机整装待发，一场秋收的好戏即将在三江平原拉开帷幕。

陈贵友介绍了一组数据，七星农场共有耕地126万亩，其中水田面积104万亩。200个监测点、20个小型气象站、20个地下水位监测仪，能实时提取水稻生产全过程所需的水温、泥温、二氧化碳、空气温度湿度等数据，一组组仪器，构成了指导科学种田的“农业智慧大脑”。

此外，北斗导航、5G、物联网、大数据、环境感知等现代技术，与传统农机技术深度融合，实现了农业生产由精准化、智能化向无人化迈进。

粮安天下，种子为基。“近年来，农业技术不断取得新突破，农业科技进步贡献率达到79.6％。”北大荒农业股份有限公司七星分公司农业技术推广中心党支部书记杨坤介绍，园区重点在良种引进、良法配套、良田保护方面进行试验研究，高标准完成各项科研试验示范项目280余项，推动寒地水稻平均亩产由1240斤提高到1276斤，为农业强国提供科技支撑。

农业农村部科技教育司技术推广处处长崔江浩表示，目前全国秋粮正陆续收获，将通过利用好国家技术集成创新和推广平台，指导各地开展适期收获，做好机收减损、粮食烘干等技术指导服务，确保今年秋粮稳产丰收。

泱泱建三江，巍巍大粮仓。“中国人每9碗饭就有1碗来自黑龙江，这里将成为‘三江熟，天下足’的塞北‘新天府’。”陈贵友对未来农业的发展信心满满。新时代新征程上，建三江正在续写现代化农业的新篇章。

(责编：申佳平、吕骞)

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