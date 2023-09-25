临近中秋，太阳依然火辣辣的，好似在用尽浑身力量帮助大田地里的作物早一点成熟。

车子驶进河南省虞城县镇里固乡丁马庄村村室院子，给人以宽敞而井然有序的感觉。

在村主任李金付的带领下，走进村里的阳光玫瑰葡萄园。高大敞亮的塑料大棚内，一排排葡萄藤下，悬挂着一串串穿着“外衣”的葡萄。

“你们来的正是时候，阳光玫瑰正好成熟！”李金付一边走一边乐呵呵地说。

据悉，丁马庄村2019年引种50亩阳光玫瑰葡萄，聘请外地技术员进行技术指导和疏果，每一串葡萄蔬果费1.2元。由于管理得当，加上全部施用农家肥，生产出的阳光玫瑰葡萄果型好看，颗粒饱满密实而且口感好，远销到上海、广东等地。2021年正式挂果后，每亩收入2万多元。

近几年来，该村把招商引资和壮大村集体经济聚焦于总部经济，依托乡党委政府经济发展优惠政策，先后招引12家企业落地，仅总部经济这一项丁马庄村集体收入达147.2万元。在招商引资的过程中，村“两委”开拓了眼界、理清了思路，成立了精准扶贫种养专业合作社，注册了“虞国乡土情”农产品品牌，带动近200户村民参与，流转土地1000余亩，大力发展阳光玫瑰葡萄、冬桃、苹果、绿化苗等特色种植，带动村集体经济发展、村民就业增收。

在一架葡萄藤里，村民侯金锁正在忙碌着，为采摘葡萄做准备。侯金锁说，像他这样60多岁的人员，外出打工工作已经不好找了。在村里的葡萄园里干活，累不着，一月收入2000多元，感觉挺好的。

李金付说，葡萄园里忙时用工人30多个，像这平时需要工人七八个，每人每天开工资80到100元不等。

为了让村里的阳光玫瑰葡萄和附近种植户的阳光玫瑰葡萄卖上好价钱，丁马庄村先后建成两座保鲜库，每年收储80多吨阳光玫瑰。收储后的阳光玫瑰葡萄，在适当时间出库上市，价格能实现翻倍。

村民李宝良看到种植阳光玫瑰葡萄收益高，2021年引种5亩阳光玫瑰葡萄。李宝良说，在村里邀请的技术员的免费指导下，今年试果了，一亩葡萄收入1万元不成问题。

丁马庄除了种植阳光玫瑰葡萄，还有一个50亩的晚熟白桃和冬桃种植园。村民卞红振负责这个种植园的管理。卞红振介绍说，这个种植园巧打时间差，今年晚熟桃每斤卖到8块钱还供不应求，每亩桃收入在2万元左右。

走出阳光玫瑰葡萄园，李金付指着远处的石榴树苗说：“今年春天村里引种2000多棵软籽石榴，免费发放给村民种植到房前屋后和庭院里，免费进行技术指导，收益全归农户。”

发展庭院经济助力农户增收，是丁马庄村众多惠民举措之一。该村党支部书记卞振强介绍说，该村每年重要节日都要对全村70岁以上老人、老党员、老干部等进行慰问，村集体为全村80岁以上老人免费缴纳合作医疗费用，对考入大学的学生给予1000-3000元不等的资助，群众幸福感、满意度不断提升。（刘春梅 王支援）

(责编：曹淼、李源)

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