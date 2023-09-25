原标题：亚马逊云科技：十年深耕中国市场 助力经济高质量发展

无人驾驶的汽车在川流不息的公路上驰骋，一排排机械手臂在生产线上整齐划一地完成指令，将测量单位精细到纳米、亚纳米的量子技术在生命科学领域精确分析血液中极微量物质的含量……

随着人工智能、量子计算、5G、区块链、卫星遥感技术的进步，这些未来场景正离我们越来越近。云计算作为这些新兴技术发展的重要载体，越来越成为中国数字经济发展不可缺少的推动力。

因为看好中国数字经济高速发展所带来的巨大机遇，亚马逊云科技一直扎根中国。亚马逊云科技CEO Adam Selipsky曾表示，“无论是企业的数字化转型和创新，还是各行各业的转型升级，到碳中和的美好愿景，亚马逊云科技都希望贡献自己的一份力量。对于亚马逊云科技而言，中国是全球最具战略重要性意义的地区之一。过去如此，未来亦是如此。”

觅新知：新技术撬动千行百业

今年以来，以大模型为代表的生成式人工智能技术正在加速迈向更加多元化的应用场景，广泛渗入各行业生产、运营、销售等各个环节，推动各产业的数字化转型迈向一个新的阶段，这对云计算产业也是前所未有的机遇。

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示，“生成式人工智能可以从四个方面为企业带来价值，包括创造全新的客户体验、提高企业内部员工的生产力、帮助企业提升业务运营效率、以及提升企业在内容创作方面的效率。”

以制造业为例，作为全球第一制造大国，生成式人工智能将进一步赋能中国制造业的智能化水平提升。在产品开发阶段，生成式人工智能技术可以通过已有的设计训练模型，自动化生成新的设计，设计师们就可以在这些设计的基础上，再进行提升和改善，降低设计的人力成本，提升产出效率。在产线上，未来，每一个机械臂、每一台设备、每一条产线，都有机会通过生成式人工智能去控制，提高自动化水平。

亚马逊云科技希望能帮助各行业的企业更加便捷、高效、安全地释放生成式人工智能的潜力，助力数字经济的高质量发展。

为此，亚马逊云科技推出了一系列工具，希望能帮助企业找到合适的场景以及适合这个场景的基础模型，并帮助企业用自己的私有数据结合基础模型“更容易”地构建定制化的模型，同时保证自己“私有数据的安全”。同时，亚马逊云科技还和国内的企业推出联合创新实验室，并构建了包括其合作伙伴以及初创企业在内的生成式AI的生态，帮助各行各业的企业释放生成式AI的潜力。

近期，海尔集团旗下海尔智家宣布采用亚马逊云科技的服务，实现海尔创新设计中心的业务效率优化和逐步自动化，加速中心的数字化转型。海尔创新设计中心落地完成了全国首个基于工业设计场景的 AIGC（人工智能生成内容）行业方案，覆盖了新品设计、改款升级、渠道定制化等工业设计业务场景，助力海尔智家持续产出用户喜爱的爆款智慧生活产品。

寻出路：助力企业加速全球化布局

据海关统计，2023年上半年，中国货物贸易进出口完成20.1万亿元，创历史同期新高。无论是互联网行业，还是制造、零售、汽车、软件行业，抑或是初创企业，越来越多的中国企业都在全球更广阔的天地里去求新求变。

中国的制造业企业正在通过跨境电商寻求新出路。不管是传统的家电、服装鞋帽等制造业，还是新兴的智能家居、穿戴设备等企业，都在利用跨境电商渠道，积极让中国的品牌和产品“直通”全球。同时，越来越多的中国出海制造业企业，正在推动自身从“制造业”向“高科技”企业转型，提升产品本身的智能化、网联化，也提供增值服务，增加用户订阅。此外，企业服务领域也正成为服务贸易出海的新热点，包括企业功能型软件、软件基础平台、工业类以及企业协作类软件等等。

张文翊表示，亚马逊云科技服务中国企业出海已经有十几年的经验，致力于成为企业全球化发展的技术桥梁。

出海企业可以利用亚马逊云科技遍布全球的基础设施实现快速的业务布局，利用亚马逊云科技的大数据、人工智能和机器学习、以及物联网等服务，提升产品的智能化能力和用户体验，借助亚马逊云科技的安全合规能力和经验为海外业务提供保障，积极采用亚马逊云科技合作伙伴的解决方案解决出海过程中遇到的各种类型的业务挑战，也可以借助亚马逊全球电商、智能硬件、广告等业务更快地打开海外市场。

例如，美的借助亚马逊云科技部署覆盖全球的云呼叫中心，提升售后服务体系，有效支持海外业务的用户直达战略。智能摄像头品牌天和荣利用亚马逊云科技的技术推出可以识别访客身份的智能门铃，以及提供老人小孩监护、甚至宠物监护等功能的智能化产品，并提供增值订阅服务，开辟全新的盈利模式。涂鸦智能借助亚马逊云科技建设覆盖全球的IoT开发平台，提高平台的安全稳定性，加快技术创新。

探绿色：迈进可持续的未来

自提出“双碳”目标以来，各行各业都在加快产品绿色转型的脚步。

淄博热力利用亚马逊云科技构建基于机器学习的智慧供热控制系统，依据气象、建筑结构、用热率等信息预测供热需求，实现精准供热，帮助将能源消耗降低了30%，相当于节省了15万吨标准煤的消耗。

金风科技基于亚马逊云科技的物联网、数据分析和人工智能与机器学习等服务，推出了“金风科技能碳平台”，能针对风力发电机、光伏发电设备、储能系统、蓄能系统、备用电源等优化能源供给调度策略，实现可再生能源发电量占到园区供电的50%，碳减排4950吨，年用电成本降低近400万元。

InnoBlock在亚马逊云科技上构建了ESG报告生成的解决方案，利用亚马逊云科技的物联网服务实时收集数据、计算碳排放，并把数据存放在区块链中，让数据可以被追踪而不被修改，并且可以帮助企业按照不同的标准自动生成ESG报告。这个方案也和银行的信贷部门连通，企业可以一键式发送绿色贷款申请。

亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡表示：“上云是企业实现节能减排的一个重要技术手段，数据则是驱动企业节能减排的核心。无论是在碳排放管理、清洁能源替换、能源优化，还是企业ESG报告生成等场景，云计算所提供的大规模数据处理能力，如数据的采集、整合、分析等，能够为企业节能减排提供依据，帮助制定节能减排计划。亚马逊云科技希望助力各行各业企业的可持续发展愿景。”

自2013年进入中国以来，亚马逊云科技持续加码在中国的投入。2013年，亚马逊云科技推出中国区域有限预览，后又陆续发布了由光环新网运营的亚马逊云科技中国（北京）区域、由西云数据运营的亚马逊云科技中国（宁夏）区域、亚马逊云科技亚太（香港）区域。为了加快本地客户对于人工智能、物联网等技术的应用，亚马逊云科技还建立了上海人工智能研究院和深圳物联网实验室，引入全球人才，帮助中国客户的应用落地。此外，亚马逊云科技在国内已经拥有数千个合作伙伴，支持了过万家本地初创企业，并为超过100万人提供了云计算相关技能培训。亚马逊在中国支持的两个可再生能源项目，包括山东的太阳能项目和吉林的风能项目，也已正式投入运营。

张文翊表示：“未来，我们还将继续深耕中国市场，为中国企业的腾飞增砖添瓦，为中国的高质量发展贡献力量。”

(责编：曹淼、李源)

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