张素

原标题：电信网络诈骗案件明显反弹 中国法院将“出重拳”

记者25日从中国最高人民法院获悉，2022年年底以来，全国电信网络诈骗案件出现明显反弹，案件总量持续高位运行。中国法院将“出重拳、下重手”，依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员。

人民法院打击治理电信网络诈骗犯罪重点工作推进会25日在北京召开。会上通报，2021年1月至今年6月，全国法院一审审结电信网络诈骗案件5.9万件13.3万人；一审审结帮助信息网络犯罪活动案件15.6万件24.3万人；审结侵犯公民个人信息案件0.7万件1.2万人；审结掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件6.2万件10.9万人；审结偷越国(边)境案件2.6万件6.7万人。

据介绍，自2022年11月起，全国电信网络诈骗案件出现明显反弹。此外，犯罪形势严峻复杂，呈现出境外诈骗集团垄断化、犯罪形式复合化、黑灰产犯罪境外化等新特点。

会议指出，各地法院必须将打击电信网络诈骗犯罪作为重点任务，加强统筹谋划，采取有力措施，推动打击治理工作取得扎实成效。人民法院必须“出重拳、下重手”，从定罪、量刑、财产处置等各方面全面落实依法从严惩处要求，坚决震慑犯罪。

就下一步工作，会议作出部署。中国最高人民法院副院长高憬宏在会上强调，对于犯罪集团的组织者、领导者、首要分子和骨干成员，以及幕后“金主”“蛇头”“卡头”、“跑分”团伙、行业“内鬼”，利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人等特殊群体实施犯罪，有组织、跨境提供技术支持或者网络服务等帮助的人员，坚决依法严厉打击，从严惩处。

会议要求，全国法院依法从重打击电信网络诈骗的衍生犯罪和协同犯罪，全方位打击跨境实施的拐卖人口、故意伤害、绑架、强奸等恶性犯罪，对于依法应该判处重刑或者死刑的，必须毫不手软，坚决依法判处。同时，全链条打击帮助信息网络犯罪活动、洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游犯罪。

会议还着眼于追赃挽损工作，要求各级法院在刑事审判全流程、各环节持续追赃。此外，要把被告人积极退赃退赔作为量刑情节加以考量，将退赃退赔意愿、能力、数额等作为判断是否真诚悔罪、自愿认罚的重要标准。要综合运用强制执行、失信曝光等措施倒逼犯罪分子履行财产判项，及时返还追缴的涉案财物，最大限度为受骗者挽回经济损失。

(责编：申佳平、陈键)

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