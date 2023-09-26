人民网北京9月26日电 （记者乔雪峰）建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，是支撑服务经济社会高质量发展、实现“人享其行、物畅其流”美好愿景的重要举措。

9月25日，全球可持续交通高峰论坛（2023）在北京开幕，论坛主题为“可持续交通：携手合作助力全球发展”，会期两天。论坛邀请全球各界交通人士齐聚北京，共商可持续交通发展大计。论坛同期还将举办第十五届世界国际交通技术和设备展览会，并发起设立全球可持续交通创新联盟。

据了解，此次论坛设计5个主要议题，第一个议题“互联互通：促进数字时代互联互通”，邀请全球各方围绕新时代如何推进全球互联互通进行探讨，推动跨境运输便利化，推动全球经济更具活力发展。

第二个议题“共同发展：不让任何一个国家、任何一个人掉队”，聚焦全球最不发达国家和内陆发展中国家，共同讨论如何消除、弥合发展不平衡，推动公平普惠。

第三个议题是“创新驱动：拥抱全球智慧交通美好未来”，畅谈和展望交通未来发展，促进知识分享。

第四个议题“生态优先：加快全球交通绿色低碳转型”，围绕新能源、减排战略，在铁路、公路、水运、航空、邮政等各方面开展相关探讨。

第五个议题“全球治理：构建全球可持续交通合作伙伴关系”，共同探讨如何推动全球交通治理、深化全球交通合作。

来自国内外的上百名与会代表和嘉宾将围绕上述议题进行交流。论坛还举办全体会议、4场主题会议、部长圆桌会议以及20余场边会活动。

论坛期间，中国国际可持续交通创新和知识中心会同国内国际知名企业共同发起设立全球可持续交通创新联盟，未来，联盟将被打造成一个创新融合的平台、知识分享的平台、政策对话的平台、凝聚共识的平台、传播理念的平台。

同期举办的第15届世界国际交通技术和设备展览会以“交通天下 创新引领”为主题，展示了交通领域先进的技术设备和最新创新成果，为国内外综合交通及相关领域企业和地方政府部门创造一个交流合作平台，促进全球交通技术交流和合作。展会具有领域全、层次高两大看点，共设置综合交通基础设施建设、交通运输高端制造、国际物流供应链系统、绿色低碳交通、地方交通高质量发展、未来交通等展区，涵盖铁路、公路、水运、民航、邮政等各种交通运输方式，相关咨询、金融机构也参加了展会。

此外，论坛期间还将发布中国关于推进全球发展倡议、落实联合国2030年可持续发展议程、推动可持续交通发展自主贡献的《北京倡议》，以及《2022年中国可持续交通发展报告》。

(责编：申佳平、吕骞)

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