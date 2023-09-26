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航空嘉年华精彩亮相 第三届925大兴机场节正式开幕

2023年09月26日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （记者乔雪峰）“天津非遗面食，新疆策勒大枣，卡塔尔主题小熊……”这些带有全国各地，乃至海外文化元素的产品近期纷纷汇聚在大兴机场；琳琅满目的展台前，旅客们捧着一个个小礼物露出笑容；大兴机场元素登上中国联合航空彩绘机机身，翱翔在天际中……

9月25日，在中秋国庆假期到来以及大兴机场投运四周年之际，第三届“925大兴机场节”（以下简称大兴机场节）如期开幕。“国庆期间准备来北京旅游，今天落地机场后发现了这个活动，感觉就像逛集市一样。”进港旅客张小姐告诉记者。

大兴机场相关负责人表示，机场节现场活动将在9月25日至28日之间开展，共计持续4天，在此期间，大兴机场进出港旅客都可以体验活动。 “此次活动时间跨度更长，参展单位更加丰富，共有70余家单位在安检区内外设置了120余个展位。”

据该负责人介绍，大兴机场节是国内首创的机场主题营销节日，在线上营销活动基础上，邀请航空公司、线上OTA平台、商业店铺走进航站楼布设展位，面对面为旅客作产品介绍、航空文化宣传，是促进商户和旅客间营销交流的特色平台。

随着本年度民航业快速复苏，大兴机场航班量、旅客量不断攀升，区域发展引擎作用、辐射能力逐渐彰显，大兴机场节规模再次升级。据悉，截至2023年9月24日，大兴机场自投运以来累计保障起降航班68.29万架次，旅客吞吐量8248.17万人次，货邮吞吐量55.73万吨。

 “我坚信包容与开放是行业复苏的重要条件，大兴机场致力于在旅客与商户之间构建更直接、更友好的交流桥梁。”大兴机场航空业务部业务经理李紫薇表示。

据了解，本届机场节坚持真情服务旅客、感恩回馈旅客的初心，带来多项福利：9月25日当天过生日的旅客可领取一件生日盲盒，现场还有餐饮折扣、积分加倍等购物优惠福利和丰富多彩的文艺演出。

(责编：申佳平、吕骞)
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