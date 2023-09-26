原标题：南京银行北京分行助力药品研发企业开创大未来

北京某医药科技有限公司成立于2006年，是一家专业从事药品研究开发的高科技企业。2011年该公司被认定为“国家高新技术企业”，2017年至今已连续六年获评“中国医药研发公司50强企业”。该公司在研品种约200余项，近三年申报品种90余项，已获批品种50余项。同时，面对CRO行业困境，积极开展自研品种研发，建立了完善的MAH平台。目前在研品种40余项，已申报品种10余项。

让老百姓吃得起药，必须不断加大研发投入，加大仿制药、原研药的开发力度，而这些前期研发不仅周期长、不确定性高，更需要大量的资金投入。为此，该企业也想尽办法进行融资。生产设备融资租赁，房产抵押给担保公司，寻找投资人引进战略投资等等。企业不断发展壮大的同时，资金压力日益凸显，也在掣肘企业的发展。一个偶然的机会，南京银行北京分行与该药企结缘，在了解企业需求后，也不免生出一些顾虑——企业已无可抵押资产，现有融资高企，对企业贷款资金流向如何有效监管。在深入沟通后，南京银行被企业的家国情怀和理想信念打动了，双方本着坦诚务实的原则，多次沟通、打磨方案。最终，在双方共同努力下，300万元科技普惠贷款顺利发放，解企业燃眉之急。企业负责人感叹：“以前总认为无抵押的贷款很难做，银行门槛高、融资难，南京银行的优质服务彻底颠覆了我之前的刻板印象。”

该药企的贷款发放，只是南京银行北京分行助力中小企业发展、改善民生增益普惠的一个缩影。为进一步响应政府支持中小企业发展、支持实体经济号召，南京银行推出“鑫e小微”系列标准化产品，不断提升普惠客群的融资获得性，不断扩大服务覆盖面，切实发挥责任金融作用。未来，南京银行北京分行将继续深化普惠金融服务数字化转型，强化金融科技赋能，让普惠金融服务触手可及。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经