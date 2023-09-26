科技创新是经济高质量发展的核心驱动力，科技发展同样离不开金融的支持。

作为唯一一家总部在沪的国有大型银行，交通银行将科技金融确立为“十四五”期间的业务特色和重要战略方向，在安徽省分行创新设立科技金融专班，将落实国家科技强国战略、助推安徽打造科技创新策源地、服务科创企业走专精特新之路等作为自身的职责和使命，并在金融、科技和产业的良性循环与互动方面积极尝试，努力为科创行业注入金融“活水”。

截至8月末，交行安徽省分行专精特新贷款以及战略性新兴产业贷款本年增速分别达到72.72%和49.68%，均较上年大幅提升，带动科创企业贷款整体规模较2022年初实现翻番。

合肥某金属结构制造行业科技型企业，是一家国家级专精特新“小巨人”企业，今年为提升公司海上风电单桩产能，需资金采购卷板机、总装焊接线、数控切割机等先进的生产设备。

交行在得知企业融资需求后，为企业制定融资方案，匹配交银科创“设备购置贷”科技型企业专属融资产品。交银科创“设备购置贷”，是针对长三角区域具备核心技术优势，有高成长发展前景科创类企业，为满足其生产经营需要，专门用于新购置设备所产生的资金需求，以其未来综合收益或可预见的特定收入为主要还款来源而提供的授信产品。在得到8000万元授信支持后，企业第一时间将资金投入生产经营，缓解燃眉之急。

科创企业的生命周期不同，所处行业也多种多样，其金融服务需求也存在着巨大的差异。交行安徽省分行主动研究先进制造业、“专精特新”等科技创新企业的金融需求规律和风险特征，联动总行战略性新兴产业行业策略研究团队资源，持续完善重点行业授信政策，围绕安徽重点培育发展的新能源汽车、光伏、新一代信息技术等重点行业领域进行深耕，充分运用“技术流”“人才流”“信息流”视角，探索适配更科学的科技成果评价体系和风险评级模型，着力推动客户产品服务对位。

为提升融资效率，优化信贷产品体系，交行安徽省分行推出科技型小微企业产品定制服务，一方面，加大“专精特新”信用贷款支持力度，推出最高500万的纯信用线上贷款，产品发布四个月以来，新增省级以上专精特新企业授信客户101户，预审金额4.48亿元，实现实质性贷款投放2.49亿元；另一方面，加强与国有担保机构合作，引入风险补偿、比例分担、见贷即保等机制开展产品创新，推出特色产品“科技专新贷”，已累计为77户科技型企业提供5.19亿元实质性贷款支持。

近年来，围绕安徽省科技创新“栽树工程”，交行安徽省分行持续推动加强与科技、经信、监管等主管机构对接，面向省级及以上专精特新名单客户开展“清零提升行动”，制定并发布专精特新客群综合营销指引，推动2023年前8个月新增255户省级及以上专精特新贷款客户，其中国家级专精特新“小巨人”授信覆盖率实现系统内长三角区域领跑；落实制造强省战略，助力制造业数字化转型，首次在经信领域开展“交行工业强基贷”联合推广，加大“腾笼换鸟”“转型升级”等项目支持力度，累计提供超10亿元授信支持。

新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为。交通银行安徽省分行将在安徽省委、省政府和总行党委的坚强领导下，在主管部门和监管机构的具体指导下，进一步深化金融改革和产品创新，实干担当，砥砺奋进，切实发挥“总部驻沪”和“全牌照”优势，全力争做支持安徽科创金融改革的执行者、行动派、实干家。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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