原标题：“2023 数商兴农庆丰收”活动正式启动

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照商务部“金九银十”促消费工作安排，商务部电子商务和信息化司指导开展的“2023数商兴农庆丰收”活动于9月23日正式启动，将持续至10月22日结束。

“2023数商兴农庆丰收”活动结合庆祝中国农民丰收节，助力农民丰产丰收，丰富和促进城乡居民消费，依托中国电商乡村振兴联盟，广泛引导电商平台、慈善组织和企业参与，中华思源工程基金会、淘天集团、京东集团等23家联盟成员单位，推出38项促销帮销举措，涵盖产销对接、商家帮扶、人才培养、信息服务、宣传推广等内容，包括开设大豆、主粮等网络消费专区专场，推出农特产购物节、产地溯源、寻鲜采摘、“数商兴农”进县域、“消费+土特产”品牌创新等特色活动，开展“直播+原产地”“直播+产业带”“直播+地标”等促销，覆盖产品超10万。

作为商务服务乡村振兴的重要举措，“数商兴农”工作聚焦农产品网络品牌打造、人才培养、新基建发展等重点任务，已在13个省市开展“数商兴农”进地方活动，累计帮助对接销售超23亿元，促成产品采购、产业带合作、创业就业等系列合作，“三品一标”认证帮扶项目受益企业超过3000家，通过中国电商乡村振兴联盟帮助脱贫地区、乡村振兴重点帮扶县等对接销售额超过500亿元。

第十届、十一届、十二届全国政协委员，第十三届全国人大代表、中国电商乡村振兴联盟主席、中华思源工程基金会副理事长兼秘书长、中国慈善联合会副会长李晓林博士表示，乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，发展电子商务是乡村振兴的重要方式。李晓林主席说：“在今年的活动期间，中国电商乡村振兴联盟根据商务部电子商务和信息化司的指导和要求，将对全国农村地区、农产品网络零售情况进行动态监测，及时梳理活动亮点、统计本次活动销售数据，充分发掘活动开展中的典型特色做法，积极探索帮扶促销的新渠道、新模式、新经验。”

(责编：董童、李源)

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