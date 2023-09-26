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中国华电印尼玻雅项目全面投产

2023年09月26日16:44 | 来源：中国华电
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原标题：中国华电印尼玻雅项目全面投产

雅加达时间9月21日18时整，由中国华电投资建设的印尼玻雅2×660MW坑口燃煤电站项目2号机组顺利完成整套试运，圆满实现年内“双投”目标，全面移交生产。

自开工建设以来，玻雅项目在集团公司的正确指导下，始终坚持以“建中国优质工程，树印尼行业标杆”为目标，同各参建单位全力克服境外资源匮乏、国际物流中断、外部协调困难等一系列挑战，高质量、高水平、高标准完成了两台机组投产任务。自集团公司“奋勇争先、百日攻坚”冲刺全年投产目标专项活动启动以来，玻雅项目团队迅速行动，全力以赴冲刺投产目标，成功建成清洁高效的海外精品工程。

今年是国家提出共建“一带一路”倡议十周年，玻雅项目作为中国华电在印尼投资的最大电源项目，是中印尼友好合作的成功典范，是集团公司高质量共建“一带一路”的生动实践。该项目的全面投产将有效改善区域电源结构、积极带动当地社会就业和经济发展，继续谱写中印尼互利共赢、民众相知相亲、文化传播交流的“一带一路”新篇章。

(责编：曹淼、李源)
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