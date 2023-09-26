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新亚科技：推动新能源智能冷链物流市场的变革和创新

2023年09月26日16:51 | 来源：新华网
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原标题：新亚科技发布新能源智能冷藏车

9月19日，新亚科技在北京雁栖湖国际会展中心举行了主题为“智创前沿，领鲜未来”的全球新能源智能冷藏车品牌暨产品发布会。

“新亚科技自成立以来，一直以安全、互联、高效、环保的理念推动全球新能源智能冷链车市场的变革。”新亚科技创始人刘羽强在发布会说道，“我们一直在寻找更具创新性的新能源和智能化商用车解决方案，打造新型的服务模式、能源模式，确保以独特的竞争力，引领全球的冷链运输业更高效、更绿色的发展。”

“互联网+物流”，新亚科技变革冷链物流。新亚科技专注于支线物流，不仅为客户提供高效、绿色的新能源智能冷藏车以及衍生车型的解决方案，还致力于构建“互联网+物流”的新模式，使物流运营更为智慧化和高效化，并为客户提供完整的技术服务，满足硬件、软件和大数据等多方面需求，为实现“真正让用户受益”的愿景而奠定坚实基础。

创新与视野，新亚科技拓展全球市场。新亚科技在创立之初就制订了“立足中国，面向全球”的国际化发展策略。发布会上，新亚科技创始人刘羽强宣布了新亚科技的“135规划”，这意味新亚科技正在快速建立研发、生产及经销网络，积极拓展全球战略合作伙伴和客户，凭借对新能源智能冷藏车行业的深刻洞察和市场敏锐度，致力于打造细分市场的全球领导品牌。

此次发布会，新亚科技一次性推出了三款自主设计、技术领先的全新产品。

(责编：曹淼、李源)
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