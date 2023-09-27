董彬 沙千

原标题：沪深交易所：进一步规范股份减持行为

沪深交易所今天(26日)发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知。主要内容包括：上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人在预先披露减持计划时，应当对是否存在破发、破净或者分红不达标等情形进行判断；不存在有关情形的，可以披露减持计划，并说明具体情况。控股股东、实际控制人预先披露的减持计划中，减持时间区间不得超过3个月。未预先披露减持计划的，控股股东、实际控制人不得通过沪深交易所集中竞价交易、大宗交易减持股份。

二级市场减持，是指通过沪深交易所集中竞价交易或者大宗交易减持股份。控股股东、实际控制人计划通过大宗交易减持股份的，应当参照交易所相关减持细则规定披露有关信息。

(责编：申佳平、陈键)

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