刘文文

原标题：数字时代 中国如何为交通插上智慧“翅膀”？

随着近年来大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展，交通建设领域也在不断进行技术更新与变革。在此背景之下，中国如何进一步拓展数字化、智能化交通基础设施的应用空间，为交通插上“智慧”翅膀？25至26日举行的全球可持续交通高峰论坛(2023)上，多位与会代表围绕此议题展开深入探讨。

在信息技术、云计算等先进技术的加持下，交通建设领域数字化变革加速演进。中国铁道建筑集团有限公司董事长汪建平表示，目前，数字化技术在交通建设领域的应用，可以大幅提高施工管理效率、施工质量和安全性。例如，通过BIM(建筑信息模型)技术，可以对施工过程进行全面的仿真和模拟，辅助项目管理人员优化施工流程，强化全过程管控，降低施工难度，提高建设效率。

“随着国际工程项目规模越来越大、结构越来越复杂，数字化技术在交通建设领域的运用越来越广泛，这一趋势在中东、欧美等基建市场日渐显现。”汪建平说。

当前传统交通产业与新一代信息技术加速融合，为交通可持续发展插上了腾飞的“翅膀”。中国工程院院士黄卫指出，新一代信息技术的深度应用与跨界融合正在推动交通运输发展模式的革命性变化，集网联化、智能化、协同化为一体的新一代智能交通管理系统、人车路协同系统已经成为交通领域的重要前沿技术，进而推动整个交通系统向自主式交通发展演变。

黄卫进一步说，从更长远角度看，自主式交通系统是智慧交通系统发展的更高级阶段，是一种全新的智能移动互联交通系统，将引发近百年来交通形态和交通模式的重大变革。

作为创新驱动、智能转型的典型代表，中国轨道交通装备制造业近年来取得了长足发展。中国国家铁路局局长费东斌表示，中国铁路积极推动发展方式转变，铁路基础设施和技术装备绿色化水平不断提高，铁路能耗与主要污染物排放量持续降低，数字技术与铁路业务融合发展水平加快提升，智能铁路技术体系、数据体系和标准体系初步构建，正跨步迈入高质量发展的新时代。

目前，中国已成为世界上唯一实现高铁时速350公里商业运营的国家，树起了世界高铁商业化运营标杆，以最直观的方式向世界展示了“中国速度”。在此过程中，数字技术与铁路业务融合发展，北斗导航、5G通信等先进技术在高铁得到成功应用，部分领域达到世界领先水平。

“我们利用智能信号系统，提高列车运行效率和安全性；采用新能源动力系统，降低列车运行过程中的碳排放；通过数字化监测和诊断系统，实现运输装备的全生命周期管理和预测性维护，提高运输装备的可靠性和耐久性。”中国工程院院士田红旗说，未来必定还有更多的数字应用场景等待我们去探索。

正如中交集团董事长王彤宙所言：“坚持数字转型发展，以智慧建设助力互联互通；坚持创新驱动发展，以科学研究助力互联互通。”多年来，中国坚持创新引领，在智慧交通领域取得长足进步：智能网联汽车驶入发展“快车道”、高速铁路技术取得突破性进展、港口数字化建设水平整体跃升……在推动行业可持续发展的同时，也为全球互联互通贡献了“中国智慧”。

(责编：申佳平、陈键)

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