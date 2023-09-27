樊曦、周义

原标题：我国首条时速350公里跨海高铁即将开通运营

记者26日从中国国家铁路集团有限公司获悉，我国首条时速350公里的跨海高铁——福州至厦门至漳州高铁（福厦高铁）将于28日开通运营，福州至厦门最快55分钟可达，两地实现“一小时生活圈”。

福厦高铁起自福州南站，经福建省莆田市、泉州市、厦门市、漳州市，接入漳州站，线路全长277公里。国铁集团有关负责人表示，福厦高铁是继京张高铁、京雄城际后我国建成投用的又一智能高铁，标志着中国高铁在智能化领域的探索又向前迈进了一步，为智慧型交通建设注入新的动力，中国高铁技术继续领跑世界。

据福厦高铁设计单位、中国铁建铁四院福厦高铁BIM总设计师孙泽昌介绍，福厦高铁采用基于数字化信息建模的BIM技术等智能建造技术，实现高铁设计、施工、运营等全过程实行一体化管理，形成全线、全专业的“三维数字福厦高铁”。此外，通过集成应用智能传感、智能物联网、边缘计算、地理信息等现代信息技术，由铁四院设计的“桥—轨一体化”24小时实时监测管理平台近期已经开始运行，将进一步保障福厦高铁运营安全。

福厦高铁最高时速按350公里运营，“复兴号”智能动车组列车将上线开行。开通运营初期，国铁集团每日开行动车组列车8对；四季度调图后，每日开行动车组列车最高达62对。福州至厦门、漳州最快分别55分钟、89分钟可达。

作为“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分，福厦高铁与规划的宁波至温州至福州高铁、正在开展前期工作的漳州至汕头高铁、预计年内开通的汕头至汕尾高铁、9月26日开通的汕尾至广州高铁连通，将组成新的更高标准宁波至广州高铁通道。福厦高铁的开通运营，将东南沿海城市群串联起一条“黄金旅游带”，厦门、漳州、泉州等地形成“半小时交通圈”，将极大便利沿线人民群众往来，对促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。

(责编：申佳平、陈键)

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