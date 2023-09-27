人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

低碳转型持续推进 业界探索绿色发展新路径

王绍绍
2023年09月27日09:20 | 来源：人民网
小字号

近年来，“绿色低碳”“减污降碳”等理念深入人心，如何实现“双碳”目标在全社会引起广泛思考和讨论，各行各业都在践行低碳转型。

日前，国家发展改革委等部门联合印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》，提出了开展绿色低碳先进技术示范的总体思路、主要目标、重点方向和保障措施，对加快绿色低碳先进适用技术应用推广、完善支持新产业新业态发展政策环境、推动形成相关产业竞争新优势具有重要作用。

当前，我国积极稳妥推进“双碳”工作，大力推动能源革命，推进产业绿色低碳转型发展，倡导绿色生活方式，推进经济社会发展全面绿色转型。

实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军。持续推动生态文明建设，有序推进碳达峰碳中和工作至关重要。坚持生态优先，绿色发展动能才会更加强劲，各行各业都在进行着实践探索。

近年来，TCL公益基金会携手TCL中环面向全国开展“TCL光伏低碳校园”建设，该项目聚焦“双碳”目标，推动能源转型赋能绿色发展，面向城市学校开展定制化光伏低碳校园建设，从光伏技术全场景应用、系统化升级等实践中致力于可持续发展，持续推进创新驱动绿色发展。

TCL光伏低碳校园”项目。受访方供图

TCL光伏低碳校园”项目。受访方供图

目前，“TCL光伏低碳校园”已在全国20所学校建成，技术和系统也在不断升级。近日，该项目首次走进城市学校，正式落地呼和浩特市第一中学。据了解，该项目装机容量183.15千瓦，预计每年可获得27万度绿电，光伏系统25年共减排二氧化碳超过6722.98吨，相当于植树36.63万棵，在光伏技术的大力支持下最大化发挥光伏校园的潜力。

TCL科技集团副总裁、TCL公益基金会理事长魏雪表示，该项目的建设是积极响应联合国可持续发展目标的重要公益实践。此次打造光伏助学新模式，是希望通过开展光伏科普讲堂、光伏产业园参观实践课程等，促进绿色教育理念推广，进一步将绿色理念传递到每一个青少年心中。

有专家表示，实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节，应鼓励全社会形成绿色生产方式和生活方式，持续推动能源转型、绿色发展，打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：真香！来社区食堂看“小饭桌”背后的“大民生”
　　工作日中午，不到11点，北京市长安商场里的“社区食堂”排起了长队，“银发族”们拿着餐盘，等待用餐。不一会儿，卤鸡腿、炖牛肉、小炒肉、虾仁豆腐、西红柿炒鸡蛋等十余种菜品悉数登场，27张餐桌115个餐位很快满座，午间的社区食堂里，井然有序又热气腾腾。…
全球可持续交通高峰论坛成果丰硕
　　人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰）交通是经济的脉络和文明的纽带，作为开路先锋，交通运输对经济社会发展具有很强的先导作用。 2023年9月25日至26日，由交通运输部主办的全球可持续交通高峰论坛（2023）在北京举办，两天时间里，论坛共组织了8场重要活动、24场边会活动，涵盖自动驾驶、互联互通、绿色低碳、交通强国等多领域多方面主题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部