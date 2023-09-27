王绍绍

近年来，“绿色低碳”“减污降碳”等理念深入人心，如何实现“双碳”目标在全社会引起广泛思考和讨论，各行各业都在践行低碳转型。

日前，国家发展改革委等部门联合印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》，提出了开展绿色低碳先进技术示范的总体思路、主要目标、重点方向和保障措施，对加快绿色低碳先进适用技术应用推广、完善支持新产业新业态发展政策环境、推动形成相关产业竞争新优势具有重要作用。

当前，我国积极稳妥推进“双碳”工作，大力推动能源革命，推进产业绿色低碳转型发展，倡导绿色生活方式，推进经济社会发展全面绿色转型。

实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军。持续推动生态文明建设，有序推进碳达峰碳中和工作至关重要。坚持生态优先，绿色发展动能才会更加强劲，各行各业都在进行着实践探索。

近年来，TCL公益基金会携手TCL中环面向全国开展“TCL光伏低碳校园”建设，该项目聚焦“双碳”目标，推动能源转型赋能绿色发展，面向城市学校开展定制化光伏低碳校园建设，从光伏技术全场景应用、系统化升级等实践中致力于可持续发展，持续推进创新驱动绿色发展。

TCL光伏低碳校园”项目。受访方供图

目前，“TCL光伏低碳校园”已在全国20所学校建成，技术和系统也在不断升级。近日，该项目首次走进城市学校，正式落地呼和浩特市第一中学。据了解，该项目装机容量183.15千瓦，预计每年可获得27万度绿电，光伏系统25年共减排二氧化碳超过6722.98吨，相当于植树36.63万棵，在光伏技术的大力支持下最大化发挥光伏校园的潜力。

TCL科技集团副总裁、TCL公益基金会理事长魏雪表示，该项目的建设是积极响应联合国可持续发展目标的重要公益实践。此次打造光伏助学新模式，是希望通过开展光伏科普讲堂、光伏产业园参观实践课程等，促进绿色教育理念推广，进一步将绿色理念传递到每一个青少年心中。

有专家表示，实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节，应鼓励全社会形成绿色生产方式和生活方式，持续推动能源转型、绿色发展，打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经