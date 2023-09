原标题:全球网友云聚乌兹别克斯坦 看中国制造掀起绿色新风

环球网联合中国能建于北京时间9月25日16:00策划了“风起丝路,电连天涯:探秘中亚第一大风力发电项目”海外直播活动,通过脸书、推特等海外社交媒体平台,带领全球观众一起聆听乌兹别克斯坦布哈拉风电项目建设的幕后故事,近距离感受中国企业为推动世界绿色低碳发展做出的切实行动。

三个“中亚之最”打造“一带一路”能源样板工程

地处中亚腹地的乌兹别克斯坦是“一带一路”建设的重要支点国家,能源电力合作一直是两国合作的重点领域。

此次直播来到了该国被誉为“丝绸之路活化石”的布哈拉,并邀请当地知名网络主播Bekhruz Mukhtorov作为主持人和全球网友一起穿梭在壮丽的风电场,感受到风车巨轮的心跳,共同揭开乌兹别克斯坦布哈拉风电项目的神秘面纱。

布哈拉风电项目的建设由中国能建集团总承包,项目包含158台单机容量6.5MW的风力发电机组,以及配套的变电站和送出线路。项目建成后,预计每年可为乌兹别克斯坦提供约35亿千瓦时清洁电力,相当于减少160万吨碳排放,将直接惠及乌兹别克斯坦数百万居民,并为当地提供将近500个就业岗位。

该项目包揽了三个“中亚之最”,即中亚地区迄今为止单体规模最大的风力发电项目、“一带一路”上最长货物运输项目,以及中亚地区使用风机叶片最长的在建风电项目。

“乌兹别克斯坦布哈拉风电项目不仅是为布哈拉提供电力,而是服务于相当大的一片区域,是个国家级的工程。”乌兹布哈拉风电联营体项目部项目经理谭发明在直播中介绍。该项目不仅对改善乌兹别克斯坦电力供应、推动产业升级具有重要意义,也向全球展示了中国在绿色可再生能源领域的领先技术和解决方案。

“沉浸式”体验中亚超级工程建设者的“硬核”日常

“我很高兴看到他们(项目人员)为我国的发展做出的贡献。”在详细了解如何将约84米长的风机叶片进行跨国运输后,主持人真诚地表示。中外运公司巴什现场负责人谢飞在直播中介绍,风机叶片在运输过程中克服了很多道路障碍,比如叶片装上拖车后大约有五米高,超过了桥洞的限高,因此有时需要修建道路绕过桥梁进行运输。

支撑相当于33层楼高的风机叶片的塔筒内部是什么样的?为了满足网友的好奇心,主持人来到了塔筒内部,邀请专业工作人员通过专业设备到达塔筒顶端,介绍塔筒内部的工作环境以及相关设施,以“第一视角”的形式分享了塔顶外百米高空的壮观风景。

民心相通是“一带一路”建设的社会根基,直播镜头中不止有“硬核”科技,也展示了项目中多国员工的日常生活。在食堂,主持人非常开心地看到这里提供不同国家、不同风味的菜肴和新鲜瓜果,包括乌兹别克斯坦的特色食物。

就餐期间,主持人和乌兹籍员工阿鲁汗进行了交流。阿鲁汗介绍,这是一个“国际项目”,员工来自世界各地,除了中国和乌兹别克斯坦,还有印度、南非等国家。在这里,她十分享受与不同语言、不同文化背景的人交流和工作,“我为很多公司工作过,之所以来到中国能建(CEEC),是因为听说它是中国最好的建筑公司之一。”

“他是我生活和工作上的好老师。”乌兹籍项目技术员巴哈如斯对他的中国老师——电气工程师於少良赞不绝口,这样跨越国界和文化差异的友情成为布哈拉风电项目的一抹亮色。

10万海外网友实时在线观看直播,共同见证中国力量

“中国2013年发起了‘一带一路’倡议,我希望未来有更多的‘布哈拉风电项目’为两国发展,以及为其他国家发展做出更多的贡献。我也期待在我的家乡布哈拉看到更多这样的项目。”主持人在直播结束时动情地说道。

此次直播共有10万网友实时在线观看,覆盖海外网友超过千万人,中国常驻联合国代表团、国资小新,以及包括中国驻英国大使馆、中国驻意大利大使馆、中国驻乌兹别克斯坦大使馆在内的十余个驻外使节、使领馆官方账号联动传播。

直播活动广受海外好评,网友纷纷感叹于中国制造的强大,多国网友点赞中国能建布哈拉风电项目。网友@Fangye1292234在直播中留言:“Wow, this is Chinese power! How awesome it is!!!”(哇,这就是中国力量!太棒啦!!!),网友@Jahanara Amin则表示:“It's time to embrace a cleaner future.”(是时候拥抱一个更清洁的未来)。

本次直播生动展示了中国企业在“一带一路”倡议指导下积极实施“走出去”战略的丰富成果,以及展现了中国企业在海外的中国式现代化实践。

