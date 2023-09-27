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南京银行北京分行赋能数字经济创新企业成长

2023年09月27日13:55 | 来源：新华网
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原标题：南京银行北京分行赋能数字经济创新企业成长

　　“这是我个人的一小步，但却是人类的一大步”，阿姆斯特朗这句划时代的名言激励着无数怀揣梦想，希望改变世界的年轻人。受这句话的激励，荷兰代尔夫特理工大学电子工程学院博士郭某毅然放弃加入荷兰籍，回国创立了北京某信息科技公司。

　　该公司是一家旨在打造数字虚拟世界入口平台的高科技公司。公司拥有激光定位、动作捕捉、机器人触觉、全向运动系统等核心技术，拥有80多项专利，其产品可应用于军事、电影、娱乐、教育等多个行业。

　　企业前期一直处于技术研发阶段，产品营销和市场能力开拓不足，销售体量较小，高科技企业为轻资产公司，不能提供房产抵押作为担保向银行融资，因此融资问题一直困扰着企业。郭某通过一场海外归国创业人才交流会结识了南京银行北京分行，被郭某的创业热情打动，在了解到企业融资需求后，南京银行北京分行第一时间拜访企业，深入了解企业高管团队、技术实力、产品市场前景等，同步与行内授信审批部门沟通，为企业匹配了南京银行专门针对高新技术企业推出的小额信用贷款产品，南京银行也成为第一家给该企业发放信用贷款的银行。

　　南京银行的这笔贷款缓解了企业的资金压力，企业电竞产品快速推向市场，线下合作门店已经突破100家。2022年，受疫情影响，企业运营电竞产品的子公司出现资金缺口。基于对企业的了解和信任，南京银行迅速决策，急客户所急，为企业子公司提供了一笔信用贷款，帮助企业渡过难关。此外，南京银行北京分行还邀请企业参加“走进北交所”活动，和北交所、证券公司、股权交易中心的专家们一道，为企业解读上市规则、审核条件及上市操作实务，为客户提供全生命周期综合金融服务。得益于南京银行北京分行的资金支持，带动企业其他股权融资和债权融资成功落地。现在，该科技企业已成长为北京数字经济的优秀代表，作为北京市元宇宙产业创新中心筹集成员之一，两次参加全球数字经济大会。

　　数字经济方兴未艾，充满了机遇和挑战，南京银行北京分行金融服务质效也与时俱进，近期推出扫码即贷“鑫e小微”系列标准化产品，市场反响热烈。满怀赤忱、俯身躬耕，南京银行北京分行默默用行动践行着“好伙伴，大未来”。

(责编：曹淼、李源)
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