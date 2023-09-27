原标题：跨界出新招 合生创展再掀品牌营销新浪潮

双节将至，又逢“金九银十”，房企将这段时间视为重要营销节点，纷纷推出多样品牌活动，为全年业绩蓄能。频频靠跨界出圈的合生创展更是早早行动，推出“美好生活 大U可玩”系列活动，结合即将到来的双节，以新潮玩法刷新营销、服务体验。

“大U可玩”系列活动上演 前置化运营焕新美好生活体验

据了解，“美好生活 大U可玩”系列活动从8月持续到10月底，而合生创展与合创汽车的联动更是已经持续了数月。

从今年五月份开始，合生创展携手合创汽车，在全国范围内提供购房优惠、差额补贴、购车大礼包、业主加倍礼等多重优惠，通过销售跨界联动、客户资源互通、优惠共享、案场展厅、预约试驾等方式，借助热门IP强势引流，促进服务闭环、互相赋能，为客户带来美好生活场景体验。同时线上线下联动，线上通过话题互动、短视频、直播等方式和工具赋能品牌，线下则在案场以预约试驾、跨界联动等方式，将消费方式和出行模式与生活居住紧密联系在一起，焕新客户生活体验。

9月20日至10月10日，结合中秋、“十一”双节，合生创展与合创汽车将这一合作推向新高度，推出“大U可玩 双节狂欢”活动，大秀“潮”能力，通过潮流直播、跨界潮流活动、汽车节、预约试驾、购房抽汽车等多元化营销场景，开启与众不同的服务体验，还推出购房购车优惠、消费补贴、购车大礼包、业主加倍礼、抽奖、成交礼等多重优惠回馈客户，打破圈层壁垒，提供多元服务体验与潮智生活方式。

事实上，跨界联动在合生创展已不是新尝试。多年来，合生创展将生活方式前置运营，运用多元化的营销手段抓住消费主力军的眼球，打破传统沟通模式焕新品牌活力，用互联网玩法给“后浪”带来新体验，创造流量高地，呈现全家庭多元场景与生活文化，承载合生圈层专属的生活方式。一系列动作不仅实现了流量的导入与转化，更增强了业主参与感、归属感，构建起品牌与用户的“亲密纽带”，实现“优生活”IP全面升级。

此外，打破传统操盘思维的营销模式，以及科技赋能的营销策略，助推合生创展高效实现优质产品、高质量客户的精准对接，为业绩增长提供助力。

今年是合生创展的“美好焕新年”，合生创展将年轻活力、潮流创新融入品牌基因中，在生活态度与生活价值上与新世代消费群体同频共振，在前置化运营思路下频频破新出圈，打通从内容流量生产到交易转化的全链路模式，为品牌赋能营销提供新范式。

这一年中，除了常规品牌活动，合生创展联动线上线下，成功开展了春节购房嘉年华、奇焕生活节、万物来潮购房节等品牌活动，数次掀起房企营销变革的新浪潮。营销模式的持续创新，也带动了合生创展业绩增长，湖山国际、龙河湾壹号、中央城等优秀产品逆势而上，彰显持续热销的实力。

而本次与合创汽车的升级联动，是合生创展全生态、全员营销的一次新尝试。跨界联动、资源互通、优惠共享的形式，能够最大程度实现联动带客，增强复购率和拓展需求，形成彼此促进的服务闭环。更重要的是，进一步升级潮流生活主张，提升多元服务体验，焕新品牌活力。

产品服务升级 中高端精品发展战略持续深入

面对市场变革，合生创展紧随时代潮流为品牌注入新活力，而其“中高端精品发展战略”的内核从未改变。

30多年来，合生创展紧紧围绕城市优质资产精耕细作，以“超越时代的眼光，简而不凡的气质”作为产品理念，推出合生·缦系、悦系、帝景系、骏景系、国际城系等一系列精品，营造美好生活全周期场景，为城市发展与人居变革创造价值。

数据显示，上半年合生创展实现销售及预售合约出售的物业总额160.62亿元，其中物业合约销售额155.67亿元，占比进一步提升至75%。

值得关注的是，缦系产品全方位的品质提升，为合生创展带来高端生活方式差异化的核心竞争力，也助其赢得销售业绩和品牌口碑的双丰收。

2023年上半年，缦系产品合计贡献销售业绩人民币109.06亿元，占集团总销售业绩的68%，“缦云现象”持续上演：从开盘到今年6月末，缦合北京累计合约销售约289.21亿元，分钟寺缦云累计合约销售约251.23亿元；缦云广州累计合约销售约26.3亿元；缦云上海完成48.28亿元销售额。

与产品力并行，合生创展服务能力同步进阶，从产品推出到销售前后端的服务触点、入住后社区服务管理全部纳入360°全服务网，通过智慧交付系统、智慧社区场景营造、智慧社区服务等，带来生活品质的全面焕新，真正践行“美好人居不止于居住”的理念。

近两年来，在行业“保交付、稳民生”背景下，合生创展以目标结果为导向，大力推动保交楼、保预售、保开工、保竣备，持续兑现承诺。

今年上半年，合生创展交付总建筑面积约54.3万平方米，同比增长14.85%，确认交楼收入约为110.61亿港元，较去年上升37%。

审慎稳健经营 筑牢可持续发展底座

在房地产行业，合生创展称得上“稳健派”。多年来，面对不断变化的外部环境，合生创展始终保持自身定力，坚守安全与稳健底线，将风险管控放在第一位，注重资产升值和财务稳健。

截至今年6月末，合生创展公开市场债务仅132亿元人民币；年内公开市场到期债务约2.375亿美元债及约6.6亿人民币商业类CMBS，其中商业类CMBS已于8月完成置换。此外，其加权平均财务成本约为6.2%，处于行业低位，相比于2022年底下降了0.3%。

同时，充足的现金流也为合生创展稳健穿越周期提供了底气。截至上半年末，合生创展总资产约为2958亿港元，流动资产总额约为1788亿港元，其中现金及现金等价物约为190亿港元，较2022年末增加3%。

稳健的财务表现为合生创展赢得了资本市场的认可。今年4月，标普将合生创展集团的评级展望从负面调整至“稳定”，合生创展成为自2022年以来中国民营房企中极少数获得修复国际信用评级的企业之一；9月14日，标普确认合生创展长期发行人信用评级为“B”。

2023年，合生创展正在经历“美好焕新年”，在稳健经营的根基之上，产品力、服务力、营销力持续焕新，不断为品牌发展注入新动能。

(责编：董童、李源)

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