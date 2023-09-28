原标题：亮相马尼拉！中国能建中电工程成功举办菲律宾2023年新能源论坛

9月26日上午，由中国能建中电工程主办的菲律宾2023年新能源论坛在菲律宾马尼拉举办。中电工程总经理陈继平出席论坛并发表讲话。中电工程国际公司总经理刘壮主持会议并致辞。

本次论坛聚焦于漂浮式光伏、储能技术、智能微网等可再生能源行业的技术发展前沿，针对菲律宾可再生能源项目在开发和建设过程中的难点及挑战如海洋漂浮光伏技术应用、离岛智能微网技术应用、极端天气下的保险解决方案等展开了深入交流分享。菲律宾能源部、自然资源与环境部、国家电气化局等政府部门，菲律宾国家电网、菲律宾国家电力公司，以及业主、金融机构、保险机构、生产厂商的嘉宾代表出席论坛。

陈继平在致辞中介绍了中电工程的基本情况、主营业务、核心职能及在菲律宾的业绩成果。他表示，中电工程发挥设计咨询引领和投建营一体化优势，聚焦绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融新领域，在全过程咨询服务的基础上，有效串联投资开发、建设施工、新能源装备制造、金融机构等项目开发建设各个参与方，充分发挥对新能源全产业链的整合作用，以市场和需求为导向，构建绿色“生态圈”，提供清洁能源发展综合解决方案。

陈继平指出，菲律宾风电、光伏资源丰富，具有非常大的开发潜力，清洁能源已成为中菲合作的重要方向，随着菲律宾社会经济发展，中国企业参与菲律宾新能源建设恰逢其时。中电工程愿发挥在绿色能源领域建设优势，为菲律宾提供清洁能源电力投资开发一体化方案，推进中菲清洁能源领域产能合作，助力菲律宾能源电力绿色低碳转型。

刘壮在致辞中表示，菲律宾是“一带一路”沿线重要节点国家，更是中国能建和中电工程海外重点国别市场。十年来，“一带一路”倡议不断走深走实，中电工程与菲律宾各方展开积极合作，完成了三十余个设计咨询及EPC工程项目，为当地人民带来福祉。

会上，中电工程中和院常务副院长潘军，菲律宾光伏及储能协会主席、Sun Asia公司CEO平 门多萨，夏尔特拉台湾公司CEO塞德里克 杰格，以及来自菲律宾能源部、菲律宾国家电网公司、中怡保险、中电工程国际公司、江苏院、安徽院、西班牙EAI公司的5位专家发表专题演讲，介绍了压缩空气储能技术及应用、漂浮式光伏技术及应用、漂浮式光伏浮体和锚固方案、可再生能源项目“一站式”资金解决方案、极端天气下项目全生命周期保险解决方案等内容。

中电工程国际公司副总经理赵江、广东院副总经理郁静红、江苏院副总经理江蛟、浙江院副总经理钱亚杰，安徽院、中南院、西班牙EAI公司相关人员参加活动。

(责编：董童、陈键)

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